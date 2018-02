SUPERBRAIN 2018 / Pagelle ultima puntata: Paola Perego premia due concorrenti, Simone Rosati e Filippo Tomola

Nell'ultima puntata di Superbrain 2018 sono due i concorrenti ad aver conquistato la vittoria: si chiamano Simone Rosati e Filippo Tomola, e hanno la capacità di memorizzare...

03 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Paola Perego, conduttrice di Superbrain 2018

Prove di memoria, di calcolo e di osservazione hanno tenuto banco nell'ultima puntata di Superbrain 2018, dove a trionfare sono stati a pari merito ben due concorrenti, Simone Rosati e Filippo Tomola. Il primo, dotato di una memoria incredibile, ha memorizzato cinquanta combinazioni composte da quattro dadi associate ad altrettanti bicchierini numerati. Dopo aver posto le torri di dadi sotto i bicchieri, ha quindi dato il via alla sua complicatissima prova, riuscendo a fornire l’esatta combinazione di numeri presenti al di sotto dei bicchieri, per ben cinque volte su cinque (Voto 9). Anche l’altro vincitore della puntata, Filippo Tomola, ha di certo lasciato il segno. Il giovane super tifoso della Juventus è riuscito infatti a memorizzare numerosi schemi di altrettanti calciatori della sua squadra e a individuare, guardando solo le tracce colorate lasciate dall'azione sul campo di calcio, il nome di chi l’ha realizzata, della partita e del risultato ottenuto. Per lui i complimenti della giuria presente nel parterre, fra i quali anche un vero campione del calcio, Antonio Cabrini (Voto 9). A questo link è possibile visualizzare il video della loro premiazione.

SUPERBRAIN 2018: GLI ULTIMI TRE CLASSIFICATI

Lo straordinario talento di Roberta Alice merita un posto nei top della serata conclusiva di Superbrain 2018: la concorrente, infatti, dopo aver osservato la breve coreografia realizzata da ben 25 ballerine di can can, ha memorizzato la combinazione fra il colore dell’elastico e della coccarda delle loro giarrettiere, indovinando di volta in volta la corrispondenza dei loro abbinamenti. Con 25 risposte esatte, la protagonista è riuscita a conquistare tutti i giurati, ottenendo, nelle ultime fasi della serata, un buon secondo posto in classifica (Voto 8). Divertente ma allo stesso tempo sorprendente la prova realizzata da Francesco Bruzzese, un fisioterapista con un tatto fuori dal comune, in grado di toccare le orecchie di un volontario e ritrovarle in gruppo di 15 persone. Per lui, però, solo un penultimo posto in classifica (Voto 7), appena sopra a Michele Giannoni, il concorrente che contando le carte di tre mazzi ha conquistato un punto di penalità realizzando l’unico errore della serata (Voto 7).

