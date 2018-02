Sabato Italiano / Anticipazioni e ospiti puntata 3 febbraio: speciale Sanremo con Iva Zanicchi e Fiordaliso

Dopo il successo di Storie Italiane, Eleonora Daniele torna in onda anche oggi con il suo Sabato Italiano con uno speciale dedicato Festival di Sanremo con Iva Zanicchi e Fiordaliso

03 febbraio 2018 Hedda Hopper

Sabato Italiano

Siamo ormai ad un passo dal Festival di Sanremo e i programmi Rai non possono far altro che adeguarsi al trend di questi giorni usando proprio la kermesse come tema centrale dei loro dibattiti. Come se la speciale striscia all'interno de La Vita in Diretta non bastasse, Eleonora Daniele si prepara a tenere incollati i fan di Sabato Italiano con uno speciale dedicato alla musica italiana con tre esponenti di tutto rilievo. Nella puntata di oggi, Sabato 3 febbraio alle 16.45 su Rai1, Eleonora Daniele prenderà nuovamente le redini del suo talk proprio per portarci dietro le quinte e raccontare emozioni e attese della sfida canora più amata d’Italia che quest'anno vedrà Claudio Baglioni come direttore artistico. Ospiti in studio saranno Iva Zanicchi, Don Backy e Fiordaliso.

GLI OSPITI E IL TEMA DELLA PUNTATA

Proprio i tre ospiti, tre volti noti della nostra musica, proporranno i loro maggiori successi e si racconteranno alla conduttrice, per rivivere tra aneddoti e curiosità la loro personale esperienza sul palco dell’Ariston in attesa che gli artisti scelti da Baglioni e i suoi facciano il loro esordio martedì sera su Rai1. Il tema non potrebbe non essere la musica ma sicuramente non mancheranno le "rubriche" fisse a cui il programma ci ha abituato a cominciare dalle danze travolgenti con i campioni di ‘Ballando con le stelle’ ovvero Samantha Togni e Samuel Peron. Con loro ci sarà anche una showgirl di eccezione ovvero la mitica Raffaella Carrà, alias Emanuela Aureli, ospite fissa del programma insieme a Maurizio Ferrini.

