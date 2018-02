Silvia, C'è Posta per te/ Chiude la busta ma ha perdonato Salvatore? Per il pubblico "È una grande donna!"

Silvia e Salvatore hanno fatto pace dopo l'incontro a C'è posta per te? Lei chiude la busta e non perdona il tradimento di lui, il web la acclama: ma cos'è accaduto dopo?

03 febbraio 2018 Anna Montesano

Silvia e Salvatore, C'è posta per te

La seconda storia di C'è Posta per te parla di un amore interrotto, quello tra Silvia e Salvatore. A chiedere aiuto a Maria De Filippi è il ragazzo, che spera di riconquistare Silvia dopo averla tradita. Salvatore, dopo sei anni di fidanzamento, ha iniziato ad avere una relazione parallela con un'altra ragazza e il tutto dopo soltanto una settimana dalla partenza di Silvia per lavoro a Frosinone. Salvatore chiama quindi C'è Posta per te per un tentativo disperato di riconquistarla o avere comunque la possibilità di dimostrarle che il suo sentimento è vero e forte. Silvia è emozionata e non nega di essere ancora molto legata a lui, tanto da dichiarare di non volerlo vedere in lacrime nè sentire le parole denigratorie che usa per se stesso.

SILVIA HA PERDONATO SALVATORE DOPO C'È POSTA PER TE?

È Maria De Filippi ad aiutare la ragazza a chiudere la busta, in un gesto quasi materno. Le lacrime della ragazza fanno però comprendere che l'amore per Salvatore è ancora tanto e lanciano il sospetto che, dopo l'incontro a C'è Posta per te, tra i due possa esserci stato un incontro e chissà, forse anche un riavvicinamento. Sarà stato così? Potrebbe arrivare la conferma proprio nelle prossime ore, intanto sul web Silvia è inondata dai complimenti del pubblico di C'è Posta per te, come questa telespettatrice che scrive: "Sei una grande donna Silvia! Ora soffri come è giusto che sia ma hai preso la giusta decisione. Sei proprio una bella e brava ragazza non meriti uno così. Trovatene uno che ti merita e ti rispetta".

