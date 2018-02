THE SIXTH SENSE - IL SESTO SENSO/ Su Iris il film con Bruce Willis (oggi, 3 febbraio 2018)

Il sesto senso - The sixth sense, il film in onda su Iris oggi, sabato 3 febbraio 2018. Nel cast: Bruce Willis e Haley Joel Osment, alla regia M. Night Shyamalan. Il dettaglio.

03 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST BRUCE WILLIS

Il film The sixth sense - Il sesto senso va in onda su Iris oggi, sabato 3 febbraio 2018, alle ore 21,00. Una pellicola drammatica che è stata affidata alla regia di M. Night Shyamalan ed è stata realizzata nel 1999 con la presenza nel cast di attori molto famosi ed apprezzati a livello internazionale come Bruce Willis e Haley Joel Osment, Toni Collette, Olivia Williams e Trevor Morgan. Nel giro di pochi mesi dalla sua uscita nelle sale cinematografiche americane, Il sesto senso, è diventato un film cult per gli amanti del genere horror e thriller. Dal 2007 è infatti stato inserito nell'elenco delle cento pellicole statunitensi migliori di sempre. Ad interpretare il personaggio principale del film (Dr. Malcolm Crowe) è Bruce Willis, attore statunitense che sempre nel 1999 prese parte alle riprese di altri due storici colossal come Armaggedon e Attacco al potere. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE SIXTH SENSE - IL SESTO SENSO, LA TRAMA DEL FILM

Malcolm Crowe è un noto psicoterapeuta specializzato in psicologia infantile. Una sera, di rientro da un'importante cerimonia accademica, Crowe viene aggredito da un uomo che diversi anni prima era stato in cura da lui. L'uomo gli rinfaccia la colpa di non essere stato in grado di guarire le sue fobie più recondite ed al culmine della follia ferisce gravemente il dottore, per poi uccidersi. Passa circa un anno dall'accaduto e la vita di Malcolm è radicalmente cambiata. Sua moglie lo ha abbandonato mentre la fiducia nelle sue capacità da psicoterapeuta si sono affievolite. Ad aggravare il quadro della situazione arriva un nuovo caso che il dottore è chiamato a risolvere. Un bambino di dieci anni, Cole, presenta disturbi molto simili a quelli palesati dal suo ex paziente che si è poi tolto la vita. Cole è estremamente sensibile ma qualcosa lo terrorizza a morte. Malcolm prende a cuore il caso, sia per il bene del bambino che per il suo. Solo aiutando Cole riuscirà a ritrovare la fiducia nelle sue capacità. L'unico modo per aiutare il piccolo è fargli prendere coscienza del suo straordinario potere di riuscire d interagire con le anime dei defunti.

© Riproduzione Riservata.