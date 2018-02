TICKER - ESPLOSIONE FINALE/ Su Rete 4 il film con Steven Seagal (oggi, 3 febbraio 2018)

Ticker - Esplosione finale, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 3 febbraio 2018. Nel cast: Steven Seagal, Tom Sizemore e Dennis Hopper, alla regia Albert Pyun. Il dettaglio.

03 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film d'azione in prima serata su Rete 4

NEL CAST STEVEN SEAGAL

Il film Ticker - Esplosione finale va in onda su Rete 4 oggi, sabato 3 febbraio 2018, alle ore 21,15. Una pellicola d'azione che vede come principale protagonista Steven Seagal nei panni di Frank Glass. La pellicola ha potuto contare sulla regia di Albert Pyun, regista americano specializzato nella direzione di film aciont o fantascientifici. Tra i film di cui ha curato la regia nel corso della sua carriera ricordiamo Un'aliena al centro della Terra, La spada a tre lame e Radioactive dreams. Accanto a Steven Seagal nel cast di Ticker-Esplosione finale, troviamo anche Tom Sizemore, Dennis Hopper, Jaime Pressly, Nas, Rozonda "Chilly" Thomas e Peter Greene. Tom Sizemore, che veste i panni di Ray Nettles, è un interpete americano noto per le sue interpretazioni in Salvate in soldato Ryan, Black Hawn Down e Operazione Valchiria 2 - L'alba del Quarto Reich. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TICKER - ESPLOSIONE FINALE, LA TRAMA DEL FILM

Il boss mafioso Swan sta terrorizzando i cittadini di San Francisco mettendo a segno una lunga serie di attentati terroristici. L'unico in grado di riuscire a porre fine all'incredibile scia di sangue innescata da Swan è l'agente Ray Nettles, congedato dal servizio diversi mesi prima. Poco dopo essere entrato in azione Nettles riesce a catturare la compagna di Swan con l'intezione di carpirne importanti informazioni. Poco dopo però Swan minaccia di innescare una serie di esplosivi se la sua fidanzata non verrà liberata. Gli inquirenti sono dunque costretti a rilasciare la donna che però appena tornata in libertà semina i poliziotti ed uccide Swan. La giovane sta pianificando un terribile attentato dinamitardo ai danni del nuovissimo municipio cittadino.

