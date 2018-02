Uomini e Donne/ Anticipazioni, "Tina Cipollari sarà una dama": scatta il gossip! (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. Tina Cipollari sarà la prima tronista del trono over dopo la separazione dal marito Chicco Nalli? L'opinionista lancia il gossip!

03 febbraio 2018 Anna Montesano

Tina Cipollari è la grande protagonista del gossip delle ultime settimane. L'opinionista di Uomini e Donne è finita nel mirino di siti e giornali prima per la separazione dal marito Chicco Nalli, poi per la presunta storia d'amore segreta con Giorgio Manetti. Secondo molti, la dama e il cavaliere si sarebbero incontrati più di una volta a Firenze e questi incontri sarebbero la prova di una loro relazione ma il tutto è stato prontamente smentito prima da Giorgio poi da Tina che ha definito il cavaliere soltanto "un conoscente, neppure amico". Ma un nuovo gossip viene lanciato proprio dalla nota opinionista di Uomini e Donne, che potrebbe presto essere grande protagonista del Trono Over. Che possa essere la nuova tronista? Intervistata dal settimanale Sono, la Cipollari dichiara: "Chissà, forse un giorno sarò la prima a sedersi sul trono over di Uomini e Donne...".

TINA CIPOLLARI TRONISTA? IDEA STUZZICANTE PER MARIA DE FILIPPI

Una dichiarazione di certo fatta con ironia ma che potrebbe lanciare una grande idea a Maria De Filippi. Tina Cipollari potrebbe realmente diventare la prima tronista del Trono Over? Un'idea che potrebbe stuzzicare molti spettatori di Uomini e Donne che sicuramente vorrebbero al suo fianco un'altra tronista: Gemma Galgani. Di recente si è parlato di un possibile addio della dama del trono over al programma, ma le voci sono state smentite dalla direttga interessata quando ha dichiarato: "Tina può stare serena, non le darò questa soddisfazione, questa immensa gioia. Fino a quando Maria De Filippi mi darà la possibilità di essere in questo meraviglioso programma e di tentare di trovare l'anima gemella, io non andrò via. Non sarà certo Tina a fermare la mia ricerca del grande amore"...

