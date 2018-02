Uomini e Donne/ Anticipazioni, tronisti sotto accusa: Maria De Filippi ha fatto flop? (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni: flop per Maria De Filippi e la redazione del dating show per questa edizione del trono classico? I commenti dei telespettatori parlano chiaro.

03 febbraio 2018 Anna Montesano

Uomini e Donne, trono classico

Il nuovo trono classico di Uomini e Donne non sta riscuotendo grande successo: è questo che traspare dai commenti del pubblico, sempre attivo sui social dedicati al dating show. Tutta colpa di tronisti che, al momento, hanno scatenato molte critiche da parte del pubblico e neppure il tentativo di Maria De Filippi di inserire in questo variegato cast Mariano Catanzaro sembra aver fatto breccia nei telespettatori. Si parla dunque di flop per Maria e la redazione? Tra i più criticati dei cinque tronisti attualmente sul trono sembra essere Nilufar Addati. "Nilufar è ai limiti dell’imbarazzante. - scrive una telespettatrice di Uomini e Donne - Cresci prima di cercarti un uomo, al massimo puoi andare allo zecchino d’oro. Questa cosa di far ripetere la battuta a Tina come a dimostrare che è la preferita dimostra quanto sia infantile".

MARIANO CATANZARO NON CONVINCE IL PUBBLICO: "TROPPI SHOW"

Parole forti che trovano concordi tanti altri telespettatori. Come Nilufar anche Mariano Catanzaro: il tronista, nel corso della sua prima puntata, ha sottoposto le sue corteggiatrici a una serie di prove che ben poco sono piaciute e hanno scatenato le critiche anche di volti noti di Uomini e Donne. "Io sinceramente Mariano non lo sopporto proprio - scrive un fan di Uomini e Donne - con i suoi show è a dir poco patetico...non capisco a chi fa ridere? Per me la De Filippi sta avendo una caduta di stile trasformando del tutto trash il programma invitando sti "personaggi"!". Possiamo quindi confermare che per Maria De Filippi questa edizione del trono Classico è stata un flop? Non ci resta che attendere il resoconto degli ascolti delle prossime puntate.

