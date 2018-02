Verissimo / Ospiti 3 febbraio e diretta: Filippa Lagerback, Daniele Bossari e Aida Yespica

Verissimo, anticipazioni ed ospiti del 3 febbraio 2018: Filippa Lagerback, Daniele Bossari, Aida Yespica, Marcella Bella, Michele Morrone e Francesca Inaudi ospiti.

03 febbraio 2018 Valentina Gambino

Verissimo

Prosegue il successo di Verissimo, il programma del sabato pomeriggio in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Come sempre condotto da Silvia Toffanin, i battenti della trasmissione si riapriranno a partire dalle 16, subito dopo la fine dell’appuntamento di Amici con Maria De Filippi. Anche questa volta, ci saranno moltissimi ospiti che interagiranno con la conduttrice e si racconteranno ancora una volta a 360°. Scopriamo a seguire, oltre a tutte le anticipazioni, anche le ultime dichiarazioni dei personaggi famosi che compariranno in televisione, per emozionare ancora una volta gli estimatori. In studio si racconterà per la prima volta la conduttrice svedese Filippa Lagerback. Inoltre ci sarà spazio anche per Daniele Bossari, compagno e futuro marito di Filippa. Il conduttore, avrà modo di raccontare qualche chicca interessante sull’Isola dei Famosi 2018 che proprio lunedì sera, andrà in onda con il suo terzo appuntamento. A Verissimo poi, anche Marcella Bella, Aida Yespica, Michele Morrone e Francesca Inaudi.

Verissimo, Filippa Lagerback in studio per la prima volta

Filippa Lagerback sarà intervistata dalla Toffanin per la prima volta a Verissimo. Di recente, il compagno Daniele Bossari, intervistato da gay.it, ha rivelato altri particolari inediti sulla sua famiglia. Questo pomeriggio quindi, la coppia sarà pronta a raccontarsi ancora una volta senza filtri. “Oggi sto molto bene. Mi prendo il bello della vita e mi godo questa rinascita che il mio penultimo impegno televisivo mi ha dato. Dal 4 dicembre, ad oggi, vivo ancora con lo stesso entusiasmo. Lo conservo gelosamente e spero non finisca mai”, ha confidato l’attuale opinionista dell’Isola dei Famosi 13. “Sono arrivata a dire a Daniele che ero disposta a lasciarlo andare per fargli ritrovare la sua felicità, perché quella era più importante di noi. Per me era più importante che lui ritrovasse la sua luce negli occhi”, ha raccontato invece Filippa alla Toffanin. Poi la causa della crisi, svelata durante l’intervista: "Perché Daniele è molto sensibile e creativo e si identifica con il suo lavoro. Ha detto no troppe volte a varie proposte di lavoro, facendosi un po’ di terra bruciata intorno. Il suo percorso di rinascita è iniziato quando ha accettato di partecipare al Grande Fratello Vip". In ultimo, la rinascita: "Siamo tornati a sorridere. Sono molto innamorata. Io voglio proprio stare con questo uomo”.

Tutti gli ospiti del salotto di Silvia Toffanin

Parlando proprio di ex gieffini, anche Aida Yespica sarà tra le ospiti del salotto di Verissimo, con Silvia Toffanin. L’ex modella, recentemente intervistata dal settimanale Oggi, aveva chiarito il suo punto di vista riguardo il figlio Aron, raccontando tutta la verità. "Sono tornata in Italia per lavorare – aveva affermato - anche se stare lontano da mio figlio è stato difficile. Ma l’ho fatto anche per lui, sapendo che era coccolato dall’amore del padre. Ora però è arrivato il momento di iniziare a una nuova vita con Aron, qui". Poi la showgirl ha precisato che il bambino non è stato affidato a Matteo Ferrari: "Ho contribuito al suo mantenimento. È giusto che una madre abbia la possibilità di crearsi una propria indipendenza economica e abbia la soddisfazione di mantenere il proprio figlio al pari del padre". Staremo a vedere se oggi racconterà nuovi dettagli sulla questione. In ultimo, nel salotto della compagna di Pier Silvio Berlusconi, anche la cantante italiana Marcella Bella (dirà qualcosa su Sanremo 2018?) e Michele Morrone che, dopo il successo di “Sirene” (la fiction TV di Rai1) torna su Canale 5, nel cast del quarto film tv 'Una donna contro tutti – Renata Fonte', del ciclo Liberi Sognatori. In ultimo, anche una intervista all’attrice Francesca Inaudi.

