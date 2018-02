Yaser/ Amici 17, duro scontro social con Rudy Zerbi: il cantante vicino all'eliminazione?

Yaser lascerà la scuola? E' stata un'altra settimana difficile per il cantante ad Amici 17 dopo il duro scontro social con Rudy Zerbi e l'incontro in sala: il cantante sarà eliminato?

YASER GIORNI DIFFICILI, A RISCHIO ELIMINAZIONE AD UN PASSO DAL SERALE?

E' stata una settimana difficile questa per i ragazzi di Amici 17. Il serale è ormai alle porte e questo significa che tra esami, sfide a squadre e prove sempre più difficili, cantanti e ballerini sono chiamati a studiare e dare il massimo. A quanto pare, però, i ragazzi di quest'anno sono molto impegnati anche a fare altro e il provvedimento disciplinare dei giorni scorsi ne è una prova. Per fortuna Yaser non era tra i ragazzi espulsi e poi richiamati nella scuola dopo il loro esame ma, sicuramente, anche per lui questi sono stati giorni difficili. In molti si sono lamentati del suo modo di cantare e di esibirsi soprattutto negli ultimi tempi. Il suo timbro non suscita più le emozioni dell'inizio e spesso gli è stato fatto notare che non è riuscito a portare a termine ottime esibizioni, almeno non nell'ultimo periodo. Lo scontro più duro è stato con Rudy Zerbi e non solo in sala prima della fine dell'anno ma anche sui social dove in questi ultimi giorni il cantante ha avuto il suo bel da fare lanciando delle frecciatine ai suoi insegnanti e alle parole che hanno usato nei suoi confronti. La questione è arrivata subito a colpire il proprio obiettivo e proprio nella puntata di giovedì Rudy Zerbi ha deciso di chiarire questa situazione con il diretto interessato.

LO SCONTRO CON RUDY ZERBI SUI SOCIAL E IN TV

Come è andato l'incontro tra Yaser e Rudy Zerbi? Presto detto. Rudy Zerbi ha deciso di incontrare l'allievo della scuola ma senza chiedere un incontro privato in sala. Yaser aveva denunciato sui social "Mi hanno tappato la bocca per due mesi e mi hanno tolto visibilità" ma per il cantante del Ferro è subito arrivato il modo per chiarire e chiedere scusa. Zerbi non ama molto chi parla per dire cose a sproposito e ancora di più da fastidio se succede al di fuori della scuola e tirando in mezzo altre persone. Il post sui social ha fatto adirare Zerbi che mette subito il cantante con le spalle al muro. Yaser ha confermato di aver postato questo messaggio ma adesso deve assumersi le responsabilità di quello che scrive. Zerbi sottolinea che il cantante si è esibito ben sette volte e c'è gente che avrebbe voluto farlo e non lo ha fatto. Ha un numero enorme di canzoni che ha preparato e questo non è proprio indice di averlo zittito. Se lui volesse parlare dei suoi problemi, sicuramente sarebbe stato ascoltato. Zerbi non manda giù queste cose e al posto di queste esternazioni forse avrebbe dovuto chiedersi come mai non si è esibito ultimamente. Le risposte sono oggettive: i compagni non lo hanno schierato, in classifica interna, fatta dagli altri, è ultimo, e lo stesso pensano i professori. Per lui è arrivato il momento di lasciare la scuola? Clicca qui per vedere il video del momento.

