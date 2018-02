ABBASSO L'AMORE-DOWNT WITH LOVE/ Su Rai Movie il film con Renée Zellweger (oggi, 4 febbraio 2018)

Abbasso l'amore - Down With Love, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 4 febbraio 2018. Nel cast: Ewan McGregor e Renée Zellweger, alla regia Peyton Reed. Il dettaglio.

04 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film romantico in prima serata su Rai Movie

NEL CAST ANCHE RENEE' ZELLWEGER

Abbasso l'amore - Down With Love, il film in onda su Rai Movie ore 21.10. Una pellicola di genere commedia romantica del 2003 che è stata diretta da Peyton Reed (Ant-Man, Ragazze nel pallone, Ti odio ti lascio ti...) ed interpretata da Ewan McGregor (Trainspotting, La bella e la bestia, Moulin rouge), Renée Zellweger (Il diario di Bridget Jones, Jerry Maguire, Ritorno a Cold Mountain) e Sarah Paulson (12 anni schiavo, What women want - Quello che le donne vogliono, la serie tv American horror story). Il film si ispira e rende omaggio a numerose commedie degli anni '60, in particolare a quelle interpretate da Sandra Dee (Come sposare una figlia, Quello strano sentimento, Una sposa per due). Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

ABBASSO L'AMORE-DOWNT WITH LOVE, LA TRAMA DEL FILM ROMANTICO

Barbara Novak (Renée Zellweger) è una scrittrice nella New York del 1963. I suoi libri sono intrisi di un forte femminismo e tutta la vita dell'autrice è impostata allo stesso modo. Secondo Barbara, l'amore romantico è un concetto tremendamente sopravvalutato, tanto che l'autrice scrive anche un libro dal titolo 'Abbasso l'amore', che si rivela ben presto un grandissimo successo di pubblico. Nel suo libro Barbara incita le donne a liberarsi di questo vecchio concetto, creato dai maschi per imbrogliare le donne, e dedicarsi invece alla carriera e ai piaceri della vita. Catcher Block (Ewan McGregor) è l'esatto opposto di Barbara, visto che è un giornalista maschilista e misogino. L'incontro fra i due sarà per entrambi un vero terremoto. Catcher si innamora subito di Barbara, ma conquistare una donna così libera e indipendente non sarà per niente facile per il burbero giornalista.

