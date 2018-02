ANDREA LUCCHETTA/ "Per l'Italvolley importante recuperare Zaytsev" (Domenica In)

Andrea Lucchetta ospite a Domenica In nella puntata del 4 febbraio. Intervistato da Adriano Panatta, "Lucky" parlerà anche delle prospettive future dell'Italvolley

04 febbraio 2018 Fabio Belli

Andrea Lucchetta a Domenica In

Nella consueta rubrica di Domenica In “Da campione a campione” è la volta di Andrea Lucchetta: l’ex campione di tennis Adriano Panatta lo intervisterà, nella puntata di domenica 4 febbraio. Lucchetta è una vera e propria icona del volley nazionale. Stiamo parlando di Andrea Lucchetta, che negli anni Novanta è stato uno dei campioni più in vista della Nazionale azzurra che riuscì a cambiare la storia, conquistando in serie titoli Mondiali ed Europei, con l’unico cruccio del mancato alloro Olimpico a Barcellona 1992 ed Atlanta 1996, soprattutto in quest’ultima occasione l’Italia perse da dominatrice, al tie break, la finalissima contro l’Olanda. Lucchetta, grazie al suo carattere estroverso contraddistinto da un grande senso dell’umorismo, è rimasto poi nell’ambiente della pallavolo come commentatore televisivo, tanto da essere diventato ufficialmente la seconda voce del volley della RAI per le partite del campionato di massima serie e della Nazionale.

IL BOOM IN TV DI "LUCKY" ANDREA LUCCHETTA

Lucchetta ha fatto parte della generazione d’oro della pallavolo italiana ai suoi albori, laureandosi campione del mondo nel 1990, campione d’Europa nel 1989 e conquistando la medaglia di bronzo nel 1984 a Los Angeles. Nativo di Treviso, il suo carattere esuberante l’ha portato nel 1992 ad esordire nel mondo del rap con la canzone “Go Lucky Go”, e a fare i suoi esordi televisivi proprio in quell’anno al Festivalbar. Senza dimenticare gli impegni in radio in cui fu uno dei primi testimonial sportivi a sensibilizzare i giovani sull’uso del preservativo e l’importanza di fare attenzione al contagio da AIDS. Da lì, la presenza televisiva di Lucchetta in TV e nel mondo dello spettacolo è stata sempre più assidua, arrivando a partecipare anche a diversi programmi per ragazzi, fino alla conduzione di una puntata dello Zecchino d’Oro. Ma il suo stile scanzonato, fantasioso e irriverente l’hanno reso una voce amatissima della RAI durante le più importanti partite di volley trasmesse, in particolare quelle Olimpiche dove pure l’Italia a Rio 2016 ha conquistato un’altra medaglia d’argento.

"JUANTORENA GIOCATORE-FARO"

Queste caratteristiche hanno resto Andrea Lucchetta, a quasi trent’anni dalla conquista dell’oro Mondiale da protagonista, un vero ambasciatore della pallavolo italiana, e recentemente in un’intervista ha fatto il punto sulle prospettive della Nazionale allenata da Gianlorenzo Blengini, attesa da un 2018 pieno di impegni importanti. Secondo Lucchetta, la Nazionale dovrà: “Lavorare, allenarsi e credere in un sistema di gioco. Bisogna che i giocatori credano di potersi migliorare attraverso il campionato di Superlega e che siano pronti ad integrare un giocatore faro come Juantorena e, se vorrà e rientrerà nei piani di Chicco Blengini, anche Ivan Zaytsev“ Il campione originario dell’Est è stato infatti escluso dalla Nazionale per una questione commerciale relativa alle sponsorizzazioni: ai tempi di “Lucky”, si sarebbe trovato probabilmente un compromesso per salvaguardane il talento, come lui stesso ha ricordato.

