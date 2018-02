Alice Cavallari/ Chi è la figlia di Max dei Fichi d'India: “Ora andrà tutto bene” (Domenica Live)

04 febbraio 2018 Silvana Palazzo

La famiglia di Max Cavallari dei Fichi d'India tira un sospiro di sollievo: sta finalmente meglio dopo l'incubo che ha passato. Un in bocca al lupo per la sua guarigione arriva anche dalla figlia Alice, che in un videomessaggio gli ha mandato tramite Domenica Live i suoi migliori auguri. Lei è la primogenita del comico, 23 anni, poi sono arrivati Anita, 9 anni, e Amerigo, 8. «Non ti aspettavi questa sorpresa. Sono felice che questa situazione si sia risolta. È stata una tortura, ne abbiamo passati di momenti brutti... Ora spero che andrà tutto per il meglio», ha dichiarato Alice nel video preparato per il padre Max, il quale si è commosso in diretta oggi a Domenica Live. In effetti il comico è reduce da un periodo molto difficile: dopo l'incubo dell'intervento di mini-addominoplastica finito male, si è sottoposto ad una liposcultura addominale con l'aiuto dell'équipe medica del dottor Lorenzetti, in una clinica di Siracusa.

«Sono rinato dopo l'incubo che ho passato adesso sto bene. Seguirò alla lettera il decalogo del prof e mi rimetterò in forma», così Max Cavallari ha rassicurato i suoi fan. In collegamento a Domenica Live, il comico ha parlato della sua rinascita e poi ha ricevuto la sorpresa della figlia Alice, che gli ha mandato gli auguri di pronta guarigione con un videomessaggio. Max dei Fichi d'India non si è mai sbilanciato molto sulla sua vita privata, ma in passato ha parlato del suo progetto di costruire una famiglia allargata con la seconda moglie Manuela. «Anche loro sono felici perché con noi stanno bene. Manuela è allegra, le piace catare, ballare, tutti insieme ci divertiamo molto. Faremo una grande famiglia allargata, come i Cesaroni!», dichiarò Max Cavallari nei mesi scorsi e in effetti può dirsi orgoglioso di avere un bel rapporto con i suoi figli nonostante abbia intrapreso un percorso di vita nuovo con un'altra donna.

