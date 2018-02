Angela Curri è Rosetta/ Amante dell'assassino di Renata Fonte, sarà lei alla fine a denunciarlo

Angela Curri sarà tra i protagonisti del film tv Liberi Sognatori - Renata Fonte, con Cristiana Capotondi, che andrà in onda su Canale 5 il 4 febbraio in prima serata.

04 febbraio 2018 Fabio Morasca

Angela Curri in Liberi Sognatori - Renata Fonte (Web)

Angela Curri è Rosetta nel film tv Liberi Sognatori - Renata Fonte, il quarto film per la televisione della serie Liberi Sognatori, in onda su Canale 5 e prodotta da Pietro Valsecchi. Il quarto e ultimo film tv di questa serie è dedicato alla storia di Renata Fonte, politica e assessore alla cultura ed alla pubblica istruzione del comune di Nardò, assassinata nel 1982 per la sua lotta contro la speculazione edilizia nell'area di Porto Selvaggio. Renata Fonte sarà interpretata dall'attrice Cristiana Capotondi. Tornando ad Angela Curri, invece, la giovane attrice 24enne ricoprirà il ruolo di Rosetta, amante dell'assassino di Renata Fonte. Il ruolo di Angela Curri è fondamentale in quanto sarà proprio Rosetta a denunciare l'assassino di Renata Fonte alle autorità. Rosetta, inizialmente, agirà da donna innamorata ma dopo aver realizzato l'accaduto, deciderà, successivamente, di denunciare il suo amante, considerato anche il fatto di aver conosciuto Renata Fonte di persone e di aver ricevuto il suo aiuto in un'occasione.

LA CARRIERA DI ANGELA CURRI

Angela Curri è un'attrice di 24 anni proveniente da Locorotondo, paese in provincia di Bari, e che oggi vive a Roma, città dove si è trasferita per lavorare come attrice. Angela Curri ha ottenuto la popolarità presso il grande pubblico grazie alla serie tv Braccialetti Rossi per la quale ha interpretato il ruolo di Bea. In tenera età, ha preso parte ad un'edizione dello Zecchino D'Oro. Angela Curri si è avvicinata alla recitazione nel 2003 quando prese parte ai casting del film Nel mio amore, diretto da Susanna Tamaro. Dal 2005 in poi, Angela Curri ha preso parte alle seguenti produzioni: Edda, La terra, film diretto da Sergio Rubini con Emilio Solfrizzi, La pioggia che non cade e Francesco. L'attrice ha anche lavorato per la web serie Lontana da me e per la serie La mafia uccide solo d'estate, tratta dall'omonimo film di Pif. Angela Curri ha dichiarato che il suo modello di ispirazione è Julia Roberts. Angela Curri sarà anche tra i protagonisti del film Dei, regia di Cosimo Terlizzi. La pellicola verrà presentata il prossimo 10 febbraio al Festival Aquerò di Milano.

RENATA FONTE: QUARTO FILM TV DELLA SERIE LIBERI SOGNATORI

Tra gli altri lavori ai quali Angela Curri ha preso parte, troviamo il docu-film Raffaello - L'artista divino, Chiedilo al mare (I fantasmi di Porto Palo), con Beppe Fiorello, Le due leggi, con Elena Sofia Ricci, ed Edda Ciano Mussolini. Tornando al quarto episodio della serie Liberi Sognatori, Renata Fonte è un film per la televisione diretto da Fabio Mollo. Nel cast, oltre alla protagonista Cristiana Capotondi e ad Angela Curri, troviamo anche Peppino Mazzotta, Marco Leonardi, Giorgio Marchesi, Anna Ferruzzo, Giulio Beranek, Michele Morrone, Carlo Gallo, Naike Anna Silipo, Alessio Praticò, Gianni Lillo, Celeste Casciaro, Barbara de Matteis e Paolo De Vita. Renata Fonte sarà la quarta e ultima protagonista di questi film tv dedicati a coloro che hanno pagato con la vita la lotta contro la mafia. Negli altri tre precedenti film tv, i telespettatori di Canale 5 hanno visto le storie di Libero Grassi, Mario Francese e Emanuela Loi. Una donna contro tutti - Renata Fonte andrà in onda in prima serata su Canale 5 il prossimo 4 febbraio.

