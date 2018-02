BATTLESHIP/ Su Italia 1 il film con Liam Neeson e Taylor Kitsch (oggi, 4 febbraio 2018)

Battleship, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 4 febbraio 2018. Nel cast: Liam Neeson, Taylor Kitsch e Rhianna, alla regia Peter Berg. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

04 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film fantascientifico in prima serata su Italia 1

NEL CAST LIAM NEESON

Battleship, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 4 febbraio 2018 alle ore 21,25. Una pellicola fantascientifica e d'azione che è stata diretta nel 2012 da Peter Berg ed interpretata da Liam Neeson e Taylor Kitsch nei panni dei due personaggi protagonisti. Ha preso parte alle riprese del film anche Rhianna, nota cantante americana che ha esordito nel mondo del cinema proprio grazie a questo film. La sua performance attoriale non ha però entusiasmato i critici che l'hanno bocciato in maniera categorica. Taylor Kitsch, che in Battleship veste i panni di Alex Hopper, è un interprete cinematografico apparso in diverse pellicole di successo come Il mio ragazzo è un bastardo, The Grand Seduction, American Assassin e Only the brave. La colonna sonora è stata curata da Steve Jablonsky, compositore che ha collaborato con grandi nomi del cinema statunitense del calibro di Michael Bay e Jonathan Liebesman. Il musicista ha lavorato con il regista Peter Berg anche nel film Deepwater - Inferno sull'oceano. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

BATTLESHIP, LA TRAMA DEL FILM FANTASCIENTIFICO

La notizia della possibile esistenza di un Pianeta simile alla Terra, spinge la NASA ad avviare un progetto di rircarca, con l'obiettivo di contattare la popolazione che abita il cosiddetto Pianeta G. Dopo circa dieci anni, la situazione assume una piega drammatica ed inaspettata. Un gruppo armato proveniente dal Pianeta G approda sulla Terra allo scopo di invadere il nostro Pianeta. Tuttavia, durante il viaggio, alcuni componenti delle loro navicelle si daneggiano irrimediabilmente, spingendo gli alieni a prendere possesso del quartier generale della NASA, situato nelle Hawaii. Per proteggersi da eventuali ingerenze terrestri, gli invasori costruiscono uno scudo protettivo attorno alla base. Proprio in quel precisione istante diverse flotte di differenti nazionalità stanno compiendo alcune esercitazioni attorno alla base NASA. Tre velivoli rimarranno intrappolati nello scudo magnetico innalzato dagli alieni. I rispettivi equipaggi tenteranno il tutto per tutto pur di annientare gli invasori.

