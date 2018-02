C'è Posta per te / Pagelle e news: tutti pazzi per Silvia, game over per Salvatore (quarta puntata)

Il meglio e il peggio della quarta puntata di C'è Posta per te. Il video che racconta il rifiuto di Silvia, non ancora pronta per riabbracciare Salvatore.

C'è posta per te - Maria De Filippi

Emozioni a raffica nella quarta puntata di C'è Posta per te. La trasmissione condotta da Maria De Filippi si conferma ancora una volta ricca di storie appassionanti e di grandi ospiti. Si parte con la piacevole sorpresa di Claudia a Tonino, poi la tormentatissima storia tra Silvia e Salvatore. Si parla di tradimenti, bugie e doppie vite: il ragazzo confida nell'aiuto della De Filippi per riconquistare la sua donna, che ormai non lo vede più con gli stessi occhi. Lacrime, sorrisi e promesse, Salvatore ce l'ha messa proprio tutta per chiedere scusa e convincere Silvia a concedergli un'ultima possibilità. Lei, nonostante tutto, dice di averlo perdonato ma di non riuscire a tornare insieme. Troppi scheletri nell'armadio, troppe umiliazioni. Silvia convince persino la De Filippi nel chiudere la busta, dopo che la conduttrice si era prodigata per un lieto fine. Il web si è letteralmente schierato a favore di Silvia, come il pubblico in studio d'altra parte. Salvatore ha fatto tenerezza, ma la parte lesa e Silvia, che per lui aveva lasciato anche il lavoro.

Litigi in famiglia e grandi ospiti a C'è Posta per te

La puntata si infiamma con le scintille familiari trai fratelli Maurizio e Francesco. Anche qui lo zampino della De Filippi è fondamentale per riavvicinare Maurizio a sua madre Enrichetta. Un lungo tira e molla in trasmissione, dopo anni di silenzio. Una storia intricata, ma col lieto fine. Poi è arrivato il momento della sorpresa di J Ax e Fedez a Denise, la figlia di Loredana. Quest'ultima voleva fare un regalo alla bambina, che ha dovuto affrontare momenti molto difficili negli ultimi, tra cui la perdita del padre. Tra i VIP della serata c'è stato anche Carlo Conti, con cui Maria De Filippi aveva condiviso la scorsa conduzione di Sanremo. Il presentatore di casa Rai è stato tra i più acclamati in studio e con la sua ironia ha reso meno amara la sofferenza di Tonino. La puntata si è conclusa con una storia a lieto fine, quella che ha visto protagonista Martina e suo padre Sandro.

