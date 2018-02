CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER / "Sono ritornata me stessa, non devo giustificarmi per quello che faccio"

Cecilia Rodriguez ha rilasciato un'intervista al settimanale Gente nella quale ha parlato dell' amore per Ignazio Moser, programmi per il futuro e rapporti in famiglia.

Sembrava essere una storia di breve durata ma Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser continuano a confermare che spesso, anche quando i riflettori della televisione si spengono, l'amore possa andare avanti contro ogni previsione. Il Grande Fratello Vip 2 segnerà l'inizio di una lunga relazione? Ad esserne certa è la stessa Cecilia, nell'ultima intervista rilasciata al settimanale Gente nella quale parla di convivenza, famiglia e anche di programmi per il futuro, lavorativi e personali. È molto felice insieme ad Ignazio, che l'ha accettata per quella che è (innegabile la frecciatina al suo ex Francesco Monte): "Sono ritornata me stessa, non devo più giustificarmi per quello che faccio. Ignazio non vuole modificarmi, gli piaccio così come sono! Anche quando lo riprendo perchè lascia tutto in giro ed io sono ordinatissima! Non ci separiamo mai, abbiamo una complicità straordinaria che ci porta a divertirci moltissimo!"

Cecilia Rodriguez e i programmi per il futuro con Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez vive con gioia la sua quotidianità con Ignazio Moser, anche nelle piccole cose: "È molto premuroso. Sto imparando a mangiare sano insieme a lui, niente più patatine e hamburger". Entrambi vorrebbero avere dei figli in futuro, anche se non hanno nessuna fretta né di mettere su famiglia né tanto meno di tornare in televisione dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip 2: "Io e Ignazio abbiamo intenzione di avere dei figli, anche se senza fretta. Mi piacerebbero un maschietto e poi una femminuccia, come me e Jeremias. Lui mi proteggeva sempre". Per quanto riguarda il rapporto con la famiglia Rodriguez, le cose stanno andando per il meglio e Ignazio è stato accolto con grande entusiasmo: "Mamma lo adora, papà e i miei fratelli sono contenti di vedermi finalmente felice. E non è una banalità, sono molto protettivi nei miei confronti, sono sempre stata considerata la più fragile di casa".

