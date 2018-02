Che tempo che fa/ Ospiti 4 febbraio: Johnny Dorelli e Luca Zingaretti

Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti 4 febbraio: Carlo Conti torna in onda con Johnny Dorelli, Luca Zingaretti, Carla Bruni e Claudio Baglioni in collegamento da Sanremo.

04 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Fabio Fazio

Domenica 4 febbraio, alle 20.35 su Raiuno, Fabio Fazio torna in onda con un nuovo appuntamento di Che tempo che fa. Tanti nuovi ospiti nello studio Rai per una puntata imperdibile dello show della domenica sera. Nella scorsa puntata, complici ospiti molto amati dal pubblico come Gigi Buffon ed Emma Marrone, Che tempo che fa ha conquistato 4.477.000 spettatori pari al 17% di share. Ascolti in netto rialzo rispetto alle ultime puntate che testimoniano come il programma sia molto seguito in basa agli ospiti di Fazio. Chi saranno, invece, gli ospiti di questa sera? Non mancheranno personaggi del mondo della musica e della televisione mentre non ci sarà nessun rappresentante del mondo politico, almeno per questa puntata.

TUTTI GLI OSPITI DEL 4 FEBBRAIO

Dopo un’assenza di diversi anni, il primo ospite della nuova puntata di Che tempo che fa è Johnny Dorelli, protagonista dello spettacolo italiano in tutti i settori: dal teatro, alla televisione, al cinema, alla canzone. Arriverà, poi, uno degli attori più amati dal pubblico italiano ovvero Luca Zingaretti, protagonista de Il commissario Montalbano che tornerà in onda su Raiuno con i nuovi episodi il 12 e il 19 febbraio. Inoltre, saranno ospiti di Fabio Fazio: Carla Bruni che presenta il suo quinto album da studio, “French Touch” – raccolta di cover in inglese prodotta dal leggendario David Foster e i Franz Ferdinand, gruppo scozzese tornato sulla scena musicale con il nuovo album “Always Ascending”, in uscita il 9 febbraio. In collegamento da Sanremo, poi Claudio Baglioni presenterà il suo Festival, in programma dal 6 al 10 febbraio. Come sempre, ad affiancare Fabio Fazio saranno Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto a cui è affidata la parte ironica del programma.

IL TAVOLO DI CHE TEMPO CHE FA

A seguire, ci sarà il Tavolo di Che tempo che fa che ospiterà i personaggi fissi della seconda parte di Che tempo che fa e tanti altri ospiti. Come ogni settimana, ci sarà Fabio Volo, la simpatica Orietta Berti, Gigi Marzullo con le sue domande impossibile e l’ironico Nino Frassica. Al tavolo ci saranno poi Enzo Iacchetti e Giobbe Covatta, protagonisti del nuovo spettacolo teatrale “Libera nos a domine” e con “La Divina Commediola”, Pupo, Massimiliano Ossini impegnato nella nuova stagione di Linea Bianca su Rai1, Serena Autieri e Ricky Memphis, protagonista di “Sconnessi”, un film di Christian Marazziti, nelle sale cinematografiche dal 22 febbraio.

© Riproduzione Riservata.