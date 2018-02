Claudio Baglioni/ Sanremo 2018 si avvicina: arriva la replica ad Antonio Ricci? (Che tempo che fa)

Claudio Baglioni prima del Festival di Sanremo 2018 si lascia intervistare dall'amico Fabio Fazio in onda durante Che tempo che fa, risponderà ad Antonio Ricci e la sua polemica?

04 febbraio 2018 Valentina Gambino

Claudio Baglioni a Che tempo che fa

Sanremo 2018 si avvicina sempre di più e Claudio Baglioni è prontissimo per l’evento. Il musicista romano è talmente in forma che, prima di salire sul palcoscenico del Teatro Ariston andrà a fare una bella chiacchierata con Fabio Fazio (nella speranza che lui possa ricambiare il favore). Ecco perché, tra gli ospiti di Che tempo che fa, in onda nella prima serata di oggi, domenica 4 febbraio, ci sarà proprio lui. Sul palcoscenico del Festival, insieme al celebre cantante anche Michelle Hunziker e Pierfrancesco Savino. Emozione tangibile e tanta gioia, Baglioni avrà il piacere anche di essere direttore artistico della kermesse e, intervistato dal buon Fazio, racconterà tutte le sensazioni che lo separano dall’esordio del prossimo 6 febbraio quando di fatto, si apriranno le danze della 68esima edizione dell’evento musicale più amato, atteso e famoso in Italia. Un Festival per tutti in grado di unire la musica del “passato” con volti storici (da Ornella Vanoni a Enrico Ruggeri, Ron e alcuni componenti dei Pooh), al sound attuale (sul palco i The Kolors, Annalisa e Lo Stato Sociale).

Claudio Baglioni risponde ad Antonio Ricci?

In attesa dell’intervista di Claudio Baglioni in diretta da Fabio Fazio, in molti si stanno chiedendo se l’irriverente Luciana Littizzetto avrà il piacere di chiedere al conduttore di Sanremo 2018, un parere sulle recenti dichiarazioni di Antonio Ricci. Il papà di Striscia la Notizia infatti, intervistato dal Corriere della Sera, ha avuto modo di sparare a zero contro il cantante/conduttore. “Non lo reggo da sempre, da quando ero ragazzo”, ha esordito. Poi l’autore e regista ha precisato di non sopportare il cantante anche per le sue canzoni: “Poi arriva questa melensa creatura dalla maglietta fina che canta passerotto non andare via. Baglioni era il cantante preferito dei fascisti, dei La Russa e Gasparri”. Poi la stoccata: “In uno spettacolo dissi anche che gli avrei tirato una molotov. Ora se gli dai fuoco si sparge odore acre di plastica che semina diossina in tutto il Paese”. E in ultimo, il dardo infuocato senza un motivo preciso: “Non lo reggo da sempre, da quando ero ragazzo. Sono cresciuto nel ‘68, gli anni della protesta, gli anni di Tenco e Paoli, di Guccini e De André… (…) Non lo sopporto (…) Di fondo non penso sia uno disonesto… del resto non è capace: il botulino gli intoppa i ragionamenti nel cervello”. Baglioni avrà modo di rispondere durante la sua ospitata a Che tempo che fa? Staremo a vedere!

