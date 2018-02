Cristiana Capotondi è Renata Fonte/ "Mi sono sentita vicina a questa donna"

Cristiana Capotondi sarà la protagonista di "Una donna contro tutti", la fiction del ciclo "Liberi Sognatori" in onda su Canale 5 che ripercorre la vita di Renata Fonte.

04 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Cristiana Capotondi (Instagram)

Cristiana Capotondi è Renata Fonte nella fiction "una donna contro tutti", il quarto capitolo del ciclo che Canale 5 ha dedicato ai "Liberi Sognatori". Per calarsi nella parte, l'attrice, che non è di certo nuova a ruoli così impegnativi, ha ammesso di aver studiato a fondo la storia della protagonista, rimasta vittima in un agguato dopo aver a lungo lottato per difendere la sua terra dalla speculazione edilizia. "Ho visto tante cose sue e ho tormentato con un sacco di domande le sue figlie, che mi hanno molto supportata - ha rivelato Cristiana Capotondi in un'intervista concessa ad Andrea Di Quarto Tv, Sorrisi e Canzoni, "ho cercato di accumulare informazioni e poi di dimenticarle, per cercare di restituire un racconto personale". Con le sue parole, l'attrice ha inoltre ammesso di sentire molto vicina la figura di Renata Fonte; al contrario, difficilmente avrebbe accettato di calarsi in questo ruolo così importante per la tv, per il patrimonio culturale e la memoria storica del nostro paese.

CRISTIANA CAPOTONDI, "RENATA FONTE, UNA DONNA CHE HA ANTICIPATO I TEMPI"

Il ricordo di Rita Fonte questa sera rivivrà nella fiction di Canale 5 "Sola contro tutti", dove Cristiana Capotondi, nel ruolo della protagonista, narrerà lo straordinario esempio e il sacrificio di una donna che ha difeso la sua terra dagli interessi mafiosi. Per l'attrice, in particolare, Renata Fonte è stata "una persona e una politica capace di anticipare i tempi, una donna del sud che, in anni non sospetti, aveva intuito che cosa sarebbe potuto diventare il salento se fosse stato capace di soddisfare la richiesta di un turismo legato alle bellezze di una natura incontaminata. Una visione che lei ha avuto con 20 anni d'anticipo rispetto a tutti gli altri!". Cristiana Capotondi, fra le pagine di Tv, Sorrisi e Canzoni, non ha nascosto inoltre la sua emozione nell'interpretare un personaggio realmente esistito, con il quale sente di avere molte cose in comune: "Con lei divido il fatto di non stare mai ferma di avere molti interessi e sogni da realizzare: una vita piena di stimoli. Mi sono sentita vicina a questa donna che aveva deciso di incarnare un ruolo diverso da quello a cui era destinata

© Riproduzione Riservata.