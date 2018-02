DOMENICA IN/ Ospiti e anticipazioni: Stefania Sandrelli, Suor Cristina e Claudia Koll ospiti delle Parodi

Domenica In: a pochi giorni dalla partenza del Festival di Sanremo 2018 puntata quasi interamente dedicata alla musica. Stefania Sandrelli, Suor Cristina e Claudia Koll ospiti delle Parodi.

Le sorelle Parodi (foto da Facebook)

Ormai ci siamo: il Festival di Sanremo 2018 è dietro l'angolo e a Domenica In spetta il compito di tirare la volata alla kermesse che martedì prenderà il via dal Teatro Ariston. Nella puntata di oggi grandissima protagonista sarà la musica, soprattutto quella legata alla storia sanremese. Ne è un esempio lampante la presenza tra gli ospiti di Cristina Parodi di Claudia, figlia del grande Sergio Endrigo, che nel 1968 si impose all'Ariston con il brano "Canzone per te". Tra i reduci del Festival anche Mietta, vincitrice tra i giovani nel 1989 ma resa celebre poco tempo dopo con il duetto Vattene amore insieme ad Amedeo Minghi. Con la sua solita ironia si presterà ad una chiacchierata anche Max Giusti, che nel 2016 ha condotto il Dopofestival. Il tutto sarà accompagnato da una serie di aggiornamenti in diretta dall'Ariston che non faranno perdere d'occhio l'attualità.

DOMENICA IN: DA STEFANIA SANDRELLI A SUOR CRISTINA

Quella in onda oggi, domenica 4 febbraio, si preannuncia come una puntata molto al femminile per quanto riguarda Domenica In. Questo non vuol dire che il pubblico maschile non apprezzerà, se è vero che ad esempio ad essere intervistata sarà anche un'icona di bellezza eterna come Stefania Sandrelli. Dopo il faccia a faccia tra lei e Cristina dovrebbe aprirsi la pagina dedicata alla musica e alla fede: grande protagonisti in questo caso saranno Suor Cristina, già vincitrice a The Voice, e Monsignor Antonio Staglianò, il vescovo di Noto, che è solito cantare le sue omelie sulle melodie di artisti pop come Noemi, Marco Mengoni e Francesco Gabbani. Spazio anche alla bella Claudia Koll, che racconterà il percorso che l'ha portata anni fa ad abbandonare il mondo dello spettacolo per abbracciare la fede. Per quanto riguarda Benedetta Parodi, oggi andrà a cucinare a casa di Wilma De Angelis. Nella rubrica curata da Adriano Panatta, Da Campione a Campione, sfilerà invece Andrea Lucchetta, ex pallavolista appartenente alla cosiddetta "Generazione di Fenomeni".

