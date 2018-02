DONATELLA MILANI/ Interprete e autrice di grandi canzoni come la celebre "Volevo dirti" ospite a Domenica In

Donatella Milani ospite a Domenica In nello spazio "Sanremoo Story". Con lei un viaggio nella sua carriera di interprete e autrice di grandi canzoni come la celebre "Volevo dirti".

04 febbraio 2018 Alberto Graziola

Oltre a Claudia, figlia del compianto Sergio Endrigo, nella puntata di Domenica In in onda il 4 febbraio 2018, sarà anche ospite Donatella Milani. Ha iniziato come autrice di canzoni nel 1980 grazie alla collaborazione con Paolo Barabani e Pupo per il brano Su di noi, ancora oggi rimasto uno dei pezzi più noti e celebri della discografia di Ghinazzi. Nel corso della sua carriera ha calcato diverse volte il palco del Teatro Ariston, in gara come interprete e come autrice. Partecipò al Festival di Sanremo 1983 cantando "Volevo dirti" e si è piazzata al secondo posto. Poi ha scritto altri pezzi come Stiamo insieme e Complimenti, interpretati, a loro volta, da Richard Sanderson e Stefano Sani. Nello stesso anno, ha inciso un altro 45 giri, Lontani noi. Nel 1984, invece, prese parte al Festival di Sanremo nella sezione "Big" con la canzone Libera.

LA COLLABORAZIONE CON GERARDINA TROVATO

Dopo aver inciso il 45 giri Vorrei farti capire, scelse di allontanarsi dalle scene e di ritirarsi, dedicandosi all'attività di autrice e talent scout. Qualche anno dopo, nel 1988 ha presentato, accanto a Myriam Fecchi, il programma "FM Musica", cantandone la sigla, intitolata "Ci stai?". Anni dopo, nel 1993, Caterina Caselli la contattò per seguire il lancio di un'artista scelta dalla sua etichetta discografica. Si trattava di Gerardina Trovato. Donatella Milani, per lei, scrisse diversi pezzi tra i quali la hit, diventata un vero e proprio classico, Ma non ho più la mia città. In tv è tornata poi nel 2001, come concorrente della gara canora di Canale 5 "La notte vola" dove canta, nuovamente, il suo successo del 1983 - con il quale si era esibita a Sanremo, quell'anno- Volevo dirti.

QUANDO FU OSPITE A "SENZA PAROLE" PER LE SCUSE DI PUPO

A maggio 2015, Donatella Milani riapparve in tv nel programma di Antonella Clerici, Senza parole. Pupo si rivolse a lei per chiederle scusa, in diretta. I due ebbero una relazione, da giovanissimi. " "C'è una cosa che volevo dirti da tanti anni e stasera proverò a farlo. Ci siamo incontrati, ci siamo amati tantissimo, poi ci siamo lasciati. E un giorno, dopo tanti anni, ci siamo rivisti e abbiamo parlato dei vecchi tempi. E quando ti ho chiesto 'Qual è il momento della nostra storia che ricordi di più?' tu mi hai detto una cosa che ancora oggi io mi porto dentro. E che mi fa male". Non vennero date spiegazioni precise ma Pupo continuò con il suo mea culpa pubblico: "Non è un ricordo d'amore, ma di dolore. Tu eri stata colpita da piccola da un gravissimo lutto e io non so perché, forse per scuoterti, io ti ho rivelato una cosa che per te fu devastante. Una cosa che sicuramente da parte mia fu sbagliata, nei modi, nei tempi. E siccome noi ci siamo incontrati tanti anni fa, eravamo giovani, ma abbiamo scritto qualcosa nella musica che rimarrà per sempre, raccontando la storia del nostro giovanissimo amore, e allora io non voglio che quello rimanga l'unico ricordo della nostra storia. E sono qui per chiederti scusa per quanto ti rivelai, violentemente, e se vuoi, ora, mi puoi anche abbracciare...".

