DOMENICA LIVE / Anticipazioni e ospiti: il fratello di Eva Henger e l'ex di Paola Di Benedetto (4 febbraio)

Domenica Live, anticipazioni e ospiti di oggi 4 febbraio: quali saranno i protagonisti che arriveranno nel salotto del dì di festa di Barbara d'Urso? Il Talk raddoppia...

04 febbraio 2018 - agg. 04 febbraio 2018, 13.46 Valentina Gambino

Domenica Live, anticipazioni e ospiti

Barbara D'Urso, conduttrice di Domenica Live, ha fornito le anticipazioni riguardanti la puntata odierna subito dopo il termine dell'edizione pomeridiana del Tg5. Durante la puntata di oggi, si parlerà dello "scandalo droga" che Eva Henger ha fatto scoppiare durante la seconda puntata serale de L'Isola dei Famosi. In studio, ci sarà il fratello della showgirl ed ex attrice hard ungherese: si parlerà anche della vicenda di droga riguardante il figlio della Henger, Riccardino Schicchi. Ci sarà anche l'ex fidanzato di Paola Di Benedetto, concorrente dell'Isola, il calciatore Matteo Gentili. L'ex moglie di Alex Belli, invece, Katarina Raniakova, replicherà alle ultime dichiarazioni rilasciate dall'ex attore di Centovetrine, rilasciate sempre durante una puntata recente di Domenica Live. Durante la puntata di oggi del programma in onda su Canale 5, infine, ci sarà un nuovo dibattito dedicato ai contatti con l'aldilà: in studio, ci sarà la famiglia filippina adottata da Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. (Aggiornamento di Fabio Morasca)

DOMENICA LIVE: LO "SCANDALO DROGA" A L'ISOLA DEI FAMOSI

Grandissima attesa per la nuova puntata di Domenica Live. Così come anticipato da Riccardo Signoretti, il direttore di Nuovo e Nuovo TV sarà ospite del salotto domenicale di Barbara d'Urso e per l'occasione parleranno anche di Francesco Monte e le pesanti accuse che Eva Henger gli ha rivolto durante la passata puntata dell'Isola dei Famosi 13 andata in onda lo scorso lunedì sera. Su Facebook il giornalista "apre" anche una sorta di sondaggio: “Ci vediamo alle 14 circa a DOMENICA LIVE su Canale 5. SCANDALO DROGA ALL’ISOLA DEI FAMOSI, Eva Henger accusa Francesco Monte. Voi da che parte state? (NO INSULTI, please)", si legge sulla sua pagina ufficiale. "Monte non può proseguire altrimenti sarebbe un messaggio sbagliato", si legge tra i commenti. E ancora: "Monte fuori immediatamente... E con lui anche gli altri che hanno fumato. Punto!", " Seppur Francesco Monte non sia da lode ma preferisco di gran lunga la sua lealtà al gesto cattivo ed intenzionale della Henger". Da questa prima indiscrezione quindi, scopriamo che la prima parte del programma del dì di festa, si aprirà dalle 13.55 su Canale 5 con la lunga parentesi dedicata al reality show dell’Honduras.

Domenica Live, il talk raddoppia: le anticipazioni

Nel frattempo, non sono attualmente emersi altri dettagli riguardanti gli ospiti ufficiali che interagiranno con Barbara d’Urso per le sue divertenti ed emozionanti interviste. Per quanto riguarda lo spazio talk show, dopo la prima parentesi dedicata all’Isola dei Famosi, alle 17 si aprirà un nuovo spaccato televisivo che tra gli altri, vedrà protagonista Morena Funari, come anticipato su Instagram dalla diretta interessata. “Ci vediamo alle 17 a Domenica Live”: di cosa si occuperà Lady Cologno? Si potrebbe parlare di diete, chirurgia estetica ed interventi “estremi”? Tra gli argomenti d’interesse degli ultimi tempi, anche la storia d’amore che lega Loredana Lecciso ad Al Bano Carrisi da più di 18 anni. È possibile anche, un intervento da parte di Alberico Lemme e la sua particolare dieta visto che, non appare a Domenica Live già da svariate settimane. Staremo a vedere come proseguirà il lungo pomeriggio di festa della ruspante conduttrice napoletana.

