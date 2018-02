ENZO IACCHETTI/ A teatro recita e canta: i suoi possibili eredi (Che tempo che fa)

Tra gli ospiti della puntata di Che tempo che fa in onda questa sera su Rai 1 ci sarà anche Enzo Iacchetti, che in questo periodo è impegnato in teatro con “Libera nos domine”

04 febbraio 2018 Bruno Zampetti

Enzo Iacchetti (Lapresse)

ENZO IACCHETTI, I SUOI POSSIBILI EREDI

Tra gli ospiti della puntata di Che tempo che fa in onda questa sera su Rai 1 ci sarà anche Enzo Iacchetti, che in questo periodo è impegnato in teatro con “Libera nos domine”, spettacolo da lui ideato, con la regia di Alessandro Tesa. Sul palco l’attore canta anche brani di Jannacci, Guccini, Gaber e Faletti. Inoltre, non mancano incursioni di suoi colleghi, come Giobbe Covatta. Recentemente Iacchetti ha rilasciato un’intervista a la Regione, quotidiano del Canton Ticino. Gli è stato chiesto se vede dei comici che considera suoi eredi. Ha risposto che gli piacciono “i surreali. Ale e Franz, per esempio. Mi fanno ancora ridere Stanlio e Ollio, che sono i più surreali del mondo. Quando uno fa delle stupidate credendoci, allora fa per forza ridere. Non riesco a dirti altri nomi. Mi piacevano i Turbolenti, che mi sembravano i Gatti di Vicolo Miracoli di un tempo. Ora mi sembra che siano ognuno per conto suo. Gli altri, lo dico sinceramente, non me li ricordo. Sarà che sono talmente tanti. Ai nostri tempi c’era più selezione. E c’erano meno spazi televisivi da dedicare alla comicità”.

LA CARRIERA

Enzo Iacchetti ha un particolare legame con la Svizzera. Non solo è cresciuto nella provincia di Varese, nei pressi del confine, ma ha lavorato in un’agenzia di viaggi di Lugano. La sua carriera di comico comincia nel 1979 al Derby Club, storico locale di Milano, dove conosce, tra gli altri, Giorgio Faletti, Giobbe Covatta e i Gatti di Vicolo Miracoli. Negli anni ’80 e ’90 lavora in diverse trasmissioni televisive, ma il successo lo raggiunge grazie al Maurizio Costanzo Show. Nella trasmissione presenta infatti poesie e canzoni bonsai che lo portano anche alla pubblicazione di un album. Nel 1994, poi, fa il salto decisivo alla conduzione di Striscia la Notizia, insieme e Ezio Greggio. I due ancora oggi lavorano insieme. Iacchetti è stato quindi protagonista di alcune sit-com, come “Quei due sopra il Varano” e “Il mammo”, mentre nel 2009 pubblica l’album “Chiedo scusa al signor Gaber”, con le cover dei successi del cantautore milanese.

© Riproduzione Riservata.