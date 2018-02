EVA HENGER E FRANCESCO MONTE, DROGA ALL'ISOLA?/ Riccardino Schicchi alla madre: "La gente parla perché non sa"

Eva Henger accusa Francesco Monte di aver portato droga all'isola dei Famosi 2018. A Domenica Live il fratello da Budapest in sua difesa e novità su Riccardino.

04 febbraio 2018 - agg. 04 febbraio 2018, 14.53 Emanuela Longo

Eva Henger

Il dibattito che ha aperto la puntata di Domenica Live ha riguardato le accuse di Eva Henger all'indirizzo dell'ex tronista Francesco Monte, accusato di aver consumato droga leggera prima dello sbarco sull'Isola dei Famosi. Bertold Henger, fratello della showgirl ungherese, crede nell'assoluta sincerità della sorella: "Mia sorella ha detto sicuramente la verità". La figlia di Eva Henger, Mercedesz, ha sottoscritto le parole di suo zio: "Non avrebbe avuto motivo di mentire. Francesco, all'inizio, l'aveva ammessa questa cosa, poi è tornato sui propri passi". Molti media hanno ripescato la notizia dell'arresto di Riccardino Schicchi, avvenuto per una faccenda di droga. Bertold Henger ha commentato con queste dichiarazioni: "Riccardino ha sbagliato e ha pagato. Ha fatto i lavori sociali. Ora lui sta bene, ha una casa e quattro gatti". Mercedesz, ovviamente, non ha affatto difeso il fratello: "Mio fratello è stato arrestato sei anni fa. Mi ricordo la telefonata: io all'epoca vivevo a Londra. Mio fratello è stato uno scemo, ha fatto una cavolata, ha rischiato di rovinarsi la vita per la droga. Noi l'abbiamo passata sulla nostra pelle, una storia del genere. La Cannabis fa male". Durante il dibattito, Lory Del Santo e Manuela Villa hanno criticato la Henger. L'unico a difenderla è stato Riccardo Signoretti: "Eva Henger piange, è scossa. Non ha potuto vedere nemmeno gli avvocati. E' una vicenda che può avere strascichi legali. Verranno fuori anche altri nomi". Riccardino Schicchi ha scritto una lettera alla madre. Ve ne riportiamo alcuni stralci: "Non voglio che tu debba combattere per un'altra vicenda che sembra simile alla mia. Voglio ringraziarti per il tuo aiuto e per i tuoi insegnamenti. La gente parla perché non sa. Ti amo infinitamente". La lettera ha commosso Bertold Henger. (Aggiornamento di Fabio Morasca)

BERTOLD HENGER A DOMENICA LIVE

Nella nuova puntata di Domenica Live di oggi si torna a parlare ancora una volta delle pesanti accuse di Eva Henger a Francesco Monte nell’esordio della passata puntata del reality di Canale 5, l’Isola dei Famosi 2018. L’argomento è caldissimo dal momento che domani sera scopriremo quale sarà la decisione di Mediaset in merito alla permanenza in Honduras dell’ex tronista di Uomini e Donne, accusato dall’ex pornoattrice di aver portato e fatto uso di droga all’Isola dei Famosi, nei giorni precedenti all’approdo vero e proprio sulla spiaggia. E’ andata davvero come ha riferito in diretta tv, mentre attendeva il risultato sul suo televoto, la Henger? Eva è stata di fatto eliminata dall’Isola per volere del pubblico da casa ma la polemica sulle sue parole è proseguita anche nel corso della settimana, tanto che la stessa Barbara d’Urso si è più volte occupata della faccenda nel corso di Pomeriggio 5. Oggi, intanto, il dibattito proseguirà ed in studio, nella trasmissione domenicale di Canale 5, ci saranno due parenti molto stretti della prima eliminata del reality, a partire dal fratello Bertold giunto direttamente da Budapest in difesa della sorella. Vedremo inoltre anche alcune immagini esclusive di Eva in quanto le telecamere di Domenica Live erano in prima linea ad attenderla al suo ritorno in Italia dopo la breve e discussa esperienza in Honduras.

RICCARDINO SCHICCHI: IL PASSATO DIFFICILE DEL FIGLIO DI EVA HENGER

Nel corso della nuova puntata ci sarà spazio anche per una delicata verità definita da Barbara d’Urso “molto forte” in riferimento al figlio di Eva Henger: Riccardino Schicchi. Forse in pochi sapranno che proprio Riccardino ha un passato non semplice in quanto qualche anno fa proprio il figlio di Eva Henger fu arrestato per possesso di marijuana, ovvero per la medesima accusa rivolta dalla ex attrice a Francesco Monte. A parlarne qualche giorno fa, come riporta Fanpage era stata anche Mercedesz Henger, figlia di Eva e che al programma web Casa Signorini aveva spiegato: "Ci sono persone che sono state eliminate dai reality per molto meno. Mio fratello quando era minorenne fece una gran cavolata, per queste cose rischi di rovinarti la vita. Lui ha sofferto tantissimo, come tutti noi". Proprio Riccardino, secondo il racconto della sorella, "coltivava piantine di marijuana per hobby, a casa di mio padre". All'epoca, il padre era molto malato e non si rese conto di quanto accadeva proprio nella sua abitazione. prendendo quindi le difese di Eva ha aggiunto: "Ecco perché mia madre ha rifiutato la canna quando le è stata offerta e ha rimproverato Monte!". E' questa la verità dietro le accuse dell'ex pornodiva e che l'avrebbero spinta a dire la verità, seppur scomoda, in diretta tv e proprio in quel momento delicato della puntata?

