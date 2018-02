FEDEZ / Gaffe a C'è posta per te: "Non ho mai visto Harry Potter"

04 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Fedez e J-Ax a C'è posta per te

Fedez e J-Ax sono stati ospiti della puntata di C'è posta per te di ieri sera. I due rapper, molto attesi dal pubblico da casa, sono intervenuti per portare una sorpresa a Denise, una ragazza che a soli diciotto anni è già stata messa a dura prova: prima la madre si è ammalata di tumore, poi è stata la volta del padre che purtroppo è deceduto lasciando la famiglia in una situazione già molto difficile. Fedez e J-Ax hanno cercato di portare il loro supporto alla ragazza, con dei regali che però non hanno affatto convinto il pubblico: Fedez le ha donato una sua colanna, J-Ax un suo cappello al quale entrambi hanno aggiunto un vinile del loro ultimo album e un viaggio per visitare il set di Harry Potter, saga alla quale Denise è legatissima. Doni di certo preziosi, ma che comunque avrebbero potuto essere diversi a detta del pubblico da casa, convinto che i due famosi cantanti avrebbero potuto fare di meglio. Non solo: anche la poca conoscenza di Fedez nei confronti della saga di Harry Poter ha destato più di qualche perplessità.

Fedez e la gaffe su Harry Potter

L'intervento di Fedez non ha convinto il pubblico di C'è posta per te, che si sarebbe aspettato dei regali più interessanti per la giovane Denise. In molti sui social network hanno accusato il rapper che, considerando la sua situazione economica, avrebbe potuto spendere un po' di più per la diciottenne. Non solo, è soprattutto la sua gaffe su Harry Potter nel pronunciare la parola Quidditch (gioco magico legato al celebre maghetto) a non passare inosservata, così come l'ammissione del rapper di non avere mai visto il film. Parole che hanno subito causato una serie di polemiche su Twitter, con commenti pungenti: "Prima cosa che devi fare con tuo figlio è sicuramente riguardarti tutta la saga di Harry Potter, perché é imbarazzante che tu non sappia cosa sia il Quidditch", ha consigliato un utente a Fedez. Il parere comune è che Fedez avrebbe potuto informarsi un po' di più sulla questione prima di partecipare al noto programma di Canale 5. Ed infatti la sua freddezza non è passata inosservata...

