FRANZ FERDINAND/ La band pronta con il nuovo album “Always Ascending” (Che tempo che fa)

Sta per uscire il nuovo disco dei Franz Ferdinand, dal titolo “Always Ascending”. La band scozzese sarà ospite questa sera di Che tempo che fa, con la sua nuova formazione

04 febbraio 2018 Bruno Zampetti

I Franz Ferdinand

La prossima settimana sarà musicalmente contraddistinta dal Festival di Sanremo, che inizierà martedì 6 febbraio. Tuttavia venerdì 9, quando è prevista la serata dei duetti, uscirà il nuovo disco dei Franz Ferdinand, dal titolo “Always Ascending”. La band scozzese riempirà l’angolo musicale della trasmissione Che tempo che fa di oggi, cantando il singolo che ha lo stesso nome dell’album. Tra un mesetto circa, esattamente il 15 marzo, il gruppo tornerà in Italia per l’unica tappa del loro tour, che sarà all’Unipol Arena di Bologna. Si tratta di un nuovo inizio per la band: questo nuovo disco, infatti, non vede la partecipazione di Nick McCarthy, storico chitarrista. Al suo posto ci sono Dino Bardot e Julian Corrie, conosciuto nell’ambiente anche con il nomignolo di Miaoux Miaoux.

FRANZ FERDINAND, LE PAROLE DI ALEX KAPRANOS

In una recente intervista a Rolling Stone, il frontman dei Franz Ferdinand, Alex Kapranos, ha detto di vedere davanti a sé la possibilità di una lunga carriera. “Negli anni ’60 era molto più difficile continuare a suonare in una band, una volta compiuti 22 anni”, “ora non è più così: Bowie ha fatto un disco incredibile a quasi 70 anni, e sono convinto che oggi ci sia il modo di essere creativi per tutta la vita”, ha spiegato. Quindi ha raccontato la difficile gestazione del brano “Take me out”: “Non riuscivamo a trovare il tempo giusto. Le strofe suonavano meglio veloci, i rotornelli più lenti, non sapevamo come uscirne. Poi un giorno ho detto: ‘Ok, facciamo così. Prendiamo tutte le strofe e mettiamole all’inizio del tempo, poi rallentiamo e chiudiamo con i ritornelli’. Non è il modo giusto di fare le cose, lo so, ma per quel pezzo ha funzionato”.

LA CARRIERA

I Franz Ferdinand si sono formati nel 2002 a Glasgow. I suoi componenti, dopo l’addio di Nick McCarthy, sono Alex Kapranos, Bob Hardy, Dino Bardot, Paul Thomson e Julian Corrie. Il loro primo singolo “Take me out” ha raggiunto il terzo posto nella classifica inglese, posizione raggiunta anche dal loro album “Franz Ferdinand”. Il loro debutto negli Usa viene premiato con un Disco di platino e la band si aggiudica anche due Brit Awards. Nel 2005 esce il loro secondo album “You could have it so much better”. Dopo quattro anni arriva “Tonight: Franz Ferdinand”, seguito nel 2013 da “Right Thoghts, Right Words, Right Action” e nel 2015 da “FFS (Franz Ferdinand and Sparks)”, album in cui collaborano con la band statunitense. Nel 2016 Nick McCarthy lascia il gruppo per dedicarsi alla famiglia e il suo posto viene preso da Dino Bardot e Julian Corrie.

