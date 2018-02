Francesco Monte squalificato?/ Mercedesz Henger: lo "strano" discorso della Marcuzzi (Isola dei Famosi 2018)

Francesco Monte sarà squalificato dall'Isola dei Famosi 2018? Mercedesz Henger torna a difendere la madre Eva e si dice furiosa: "È stata trattata come la colpevole!"

04 febbraio 2018 Anna Montesano

Francesco Monte

Continua la tempesta per Francesco Monte. Nell'attesa di scoprire quello che accadrà lunedì 5 febbraio nel corso della nuova diretta dell'isola dei Famosi 2018 e quale sarà il suo destino, il pubblico continua ad interrogarsi e a schierarsi a favore o contro l'ex tronista di Uomini e Donne. Se in Honduras Francesco a tratti appare teso e non lo nasconde, in Italia le accuse si susseguono e vorrebbero coinvolti nella vicenda anche Nadia Rinaldi e due persone della produzione. Intanto Mercedesz Henger torna a difendere la madre Eva - che ricordiamo essere stata la persona che ha denunciato la presenza di droga nella Villa dove risiedevano i naufraghi prima dell'isola - con nuove rivelazioni e accuse dirette anche ad Alessia Marcuzzi e a tutti coloro che lunedì in diretta hanno gestito la delicatissima vicenda.

MERCEDESZ "AMMONISCE" LA MARCUZZI: "IL SUO UN DISCORSO STRANO..."

"Io so una cosa per certa, mia madre non è una bugiarda: se dice che quella cosa è successa , vuol dire che è vero. - sbotta Mercedesz Henger, intervistata dal settimanale DiPiù. La ragazza è infatti molto dispiaciuta per come è stata trattata la madre Eva Henger - Io non ho alcun dubbio. E mi fa arrabbiare il modo in cui è stata trattata durante il programma: sembrava che fosse lei la colpevole... Mamma ha detto una cosa semplice: il regolamento dice che non si può fare uso di droghe, e allora, perchè Monte non è stato squalificato?". Mercedesz chiede che, come chi in altre occasioni è stato squalificato per una bestemmia, Francesco Monte che avrebbe fatto uso di droghe leggere all'Isola abbia lo stesso trattamento. In merito a quanto affermato dalla Marcuzzi nel corso della diretta, la Henger poi conclude: "Mi sembra un discorso strano: hanno chiuso i naufraghi per tre giorni in una casa, con le telecamere puntate addosso quasi come al Grande Fratello. Come si fa a dire che il programma non era già iniziato in quel momento?"

© Riproduzione Riservata.