GIOBBE COVATTA/ La Divina Commediola a sostegno dell’infanzia (Che tempo che fa)

04 febbraio 2018 Bruno Zampetti

Giobbe Covatta

GIOBBE COVATTA, LO SPETTACOLO PER I DIRITTI DELL’INFANZIA

Giobbe Covatta sarà tra gli ospiti della puntata di Che tempo che fa in onda questa sera su Rai 1. L’attore campano (pur nato a Taranto), in questo periodo è impegnato a teatro con “La divina commediola”. Si tratta di una sorta di parodia, ma dai contenuti seri, della celeberrima opera di Dante. L’attore finge infatti di aver trovato una versione “apocrifa” del testo, scritto però da Ciro Alighieri. Covatta comincia quindi a leggerla, recitarla e commentarla e si scopre così che il vero contenuto dello spettacolo sono i diritti dell’infanzia, così spesso calpestati nel mondo. Che l’attore sia impegnato socialmente non è certo una novità e anche in questo periodo ha portato il suo supporto all’Amref, girando i centri commerciali italiani proponendo un’iniziativa, indirizzata proprio ai più piccoli, invitati a realizzare un disegno dopo aver ascoltato una fiaba da lui raccontata. Un concorso che ha messo in palio premi importanti per le scuole che hanno aderito.

LA CARRIERA

Gianni Maria Covatta, nato nel 1956, assume il nome d’arte di Giobbe quando comincia a lavorare su Odeon tv, dopo aver fatto l’animatore turistico. Il suo trampolino di lancio è però rappresentato dal Maurizio Costanzo Show, dove si fa conoscere al grande pubblico. Lavora molto a teatro, ma arriva anche al cinema con “Pacco, doppio pacco e contropaccotto” nel 1993. Partecipa alla trasmissione “L’ottavo nano” con Serena Dandini e Corrado Guzzanti, ma è anche spesso ospite di “Zelig”. Ha una passione per la vela che lo porta a condurre “Vela spiego io” su Sailing Channel. Negli ultimi anni ha partecipato ai film di Fausto Brizzi “Poveri ma ricchi” e “Poveri ma ricchissimi”. Ha scritto anche diversi libri che hanno riscosso molto successo, come “Parola di Giobbe” e “Dio li fa e poi li accoppia”. Ha anche dei trascorsi politici, sia come candidato alle Comunali di Roma e alle Regionali nelle Marche, che come portavoce nazionale della Federazione dei Verdi.

