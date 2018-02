Giuliana Muleddu, Le ragazze del '68/ "Le donne devono avere gli stessi diritti degli uomini!"

Giuliana Muleddu sarà la protagonista della nuova puntata de Le ragazze del '68, il programma che andrà in onda su Rai 3, domenica 4 febbraio 2018, a partire dalle 20:35. La casalinga, cuoca e casara (chi è addetto alla lavorazione di formaggi e burro) sarà la protagonista della quinta puntata del programma di Rai 3 insieme alla conduttrice televisiva, cabarettista e scrittrice Syusy Blady. Giuliana Muleddu racconterà la sua storia personale: nel 1968, la signora Muleddu era già sposata con il suo grande amore Carmelo, un pastore sardo "bello e con gli occhi verdi", come recita il comunicato ufficiale Rai, ed era già madre dei suoi primi due figli. La vita di Giuliana era scandita dai classici ritmi della famiglia: la donna affiancava il marito nella cura delle pecore e nella produzione del formaggi. Di conseguenza, Giuliana Muleddu non ha vissuto la rivoluzione del '68 in prima linea e non ha partecipato mai a manifestazioni e cortei.

GIULIANA MALEDDU E LE SUE BATTAGLIE PER IL MOVIMENTO DEL '68

Nonostante ciò, Giuliana Muleddu ha sempre supportato il movimento e le sue battaglie, considerando che ha sempre pensato che le donne debbano avere le stesse possibilità degli uomini. Le ragazze del '68 è un programma formato da sei puntate dalla durata di 45 minuti l'una ed è una trasmissione dedicata al racconto al femminile del movimento del Sessantotto, attraverso la voce di chi l'ha vissuto. La seconda edizione è iniziata lo scorso 7 gennaio. In quest'edizione, il pubblico di Rai 3 ha conosciuto le storie delle seguenti protagoniste: l'attrice Gabriella Belloni, la giornalista Bice Biagi, la scrittrice e giornalista Lidia Ravera, la modella Anna Zamboni, l'ex operaia Vanda Vannacci, l'avvocato Annamaria Bernardini De Pace, la giornalista e scrittrice Emanuela Moroli e l'attrice Mita Medici. Le ragazze del ‘68 è un programma firmato da Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa, con Virginia Di Marno, Francesca Cucci e Claudia Panero; la regia è di Michele Imperio e Aldo Iuliano.

