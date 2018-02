IL BURBERO/ Su Iris il film con Adriano Celentano (oggi, 4 febbraio 2018)

Il burbero, il film in onda su Iris oggi, domenica 4 febbraio 2018. Nel cast: Adriano Celentano e Debra Feuer, alla regia Castellano e Pipolo. La trama del film nel dettaglio.

04 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film commedia in seconda serata su Iris

ADRIANO CELENTANO NEL CAST

Il burbero, il film in onda su Iris oggi, domenica 4 febbraio 2018 alle ore 23.25. Una commedia italiana del 1986 che è stata scritta e diretta dalla coppia di registi Castellano e Pipolo (Il bisbetico domato, Il ragazzo di campagna, Grand Hotel Excelsior) ed interpretata da Adriano Celentano (Bingo Bongo, Innamorato pazzo, Serafino), Debra Feuer (Vivere e morire a Los Angeles, Homeboy, Attimo per attimo) e Jean Sorel (Bella di giorno, Una lucertola con la pelle da donna, La corta notte delle bambole di vetro). Celentano, che non voleva partecipare alla pellicola, fu costretto dopo un lungo contenzioso legale con Cecchi Gori. Il diverbio fra l'attore e i produttori era nato dallo scarso successo di una pellicola precedente. Celentano fu tuttavia costretto a rispettare il contratto e realizzare anche questo film. Mma adesso, vediamo nel dettaglio la trama del film.

IL BURBERO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Mary Cimino (Debra Feuer) è un'italoamericana che vive a New York. Il marito Giulio (Jean Sorel) la chiama da Firenze dicendole di raggiungerlo in Italia, perchè grazie ad un colpo di fortuna sta per diventare ricchissimo. In aereo conosce Tito Torrisi (Adriano Celentano), un burbero e scostante avvocato italiano, suo vicino di posto. Arrivata in Italia però Mary non trova il marito in areoporto ad aspettarla e si ritrova da sola abbandonata a Firenze. Si rivolge quindi a Tito, con cui si era per sbaglio scambiata la valigia. Tito e Mary cominciano quindi a collaborare, nonostante lui sia di carattere molto difficile e non nasconda mai il suo fastidio per essere stato coinvolto in quest'avventura. Quando Giulio però viene trovato morto, l'avvocato non può fare altro che concedere il suo aiuto a Mary. Insieme i due scoprono che Giulio aveva realizzato una grande rapina, il cui bottino ammontava addirittura a 15 miliardi di lire. L'uomo aveva quindi tradito i complici ed era scappato con il bottino, convinto di riuscire a fuggire con la moglie. Ora i vecchi complici sono sulle tracce della donna convinti che possa guidarli al tesoro nascosto da Giulio.

