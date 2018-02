IRINA SANPITER È MORTA/ Fu Magda, moglie esasperata di Furio in “Bianco, Rosso e Verdone”: l'addio sui social

04 febbraio 2018 - agg. 04 febbraio 2018, 17.14 Silvana Palazzo

La sua espressione ed il personaggio di Magda, moglie di Furio, nel film Bianco, Rosso e Verdone le ricorderanno in tanti oggi, dopo la notizia della morte di Irina Sanpiter, uccisa dalla leucemia. Il suo interesse per il mondo dell'arte emerse sin da piccola, quando manifestò l'intenzione di intraprendere la carriera di interprete. La sua ribalta avvenne proprio grazie al film di Carlo Verdone, nel ruolo di moglie esasperata del personaggio interpretato dal popolare attore romano. Irina sposò Toni Evangelisti tre anni dopo l'enorme successo del film ma all'inizio degli anni Novanta decise di ritirarsi dalle scene, forse proprio per via della malattia che la colpì sin da quando aveva 27 anni. Nella sua vita però, non ci fu solo il cinema: Irina infatti si impegnò anche nella organizzazione di concerti rock in giro per il mondo. Sui social sono in tanti a ricordarla proprio in questi minuti, con immagini e spezzoni della celebre pellicola. "Addio Magda, noi ti abbiamo adorato anche se la cosa non era reciproca", scrive un utente. Il riferimento è proprio a quella frase che divenne cult, pronunciata da Furio: "Magda tu mi adori? E allora lo vedi che la cosa è reciproca?". "Il coraggio di #Magda (#IrinaSanpiter), pur dopo tanta riluttanza, nel liberarsi di un ossessivo compulsivo come Furio (chi non conosce questo modernissimo, inquietante personaggio nel film di Verdone!), resterà per sempre nel nostro ricordo. La terra ti sia lieve", ha scritto un altro. "Ognuno di noi, almeno una volta nella vita, si è seduto sul water e ha detto con gli occhi al cielo: "Non ce la faccio più!!". Ciao Magda", gli ha fatto eco un ulteriore utente che ha ribadito il suo addio all'attrice scomparsa. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Irina Sanpiter è morta: addio all'attrice russa, celebre per aver interpretato il personaggio di Magda nel film “Bianco, Rosso e Verdone”. Ricoverata all'Umberto I di Roma da otto mesi, lottava contro la leucemia da quando aveva 27 anni. Oggi si è spenta all'età di 60 anni nella capitale. L'attrice russa era nata a Mosca nel 1957. Il grande passo dalla carriera teatrale a quella cinematografica fu compito da Irina Sanpiter proprio grazie al film di Carlo Verdone del 1981, nel quale vestiva i panni della moglie esasperata del logorroico Furio Zoccano, avvocato romano residente a Torino. «Non ce la faccio più» era la sua frase più ricorrente, doppiata da Solveig D’Assunta. Carlo Verdone su Facebook ha scritto: «Sono molto triste, addolorato. Ci vedevamo poco ma l'abbraccio, quando ci si incontrava, era sempre forte e pieno di dolce nostalgia. Non sapevo fosse malata. Magda sarà sempre nel mio cuore come una delle creazioni più riuscite: era sempre allegra, spiritosa, ironica. Grazie Irina per aver condiviso con me una bella commedia rimasta nel cuore di tanti spettatori. Ti ricorderò per sempre cara, dolce amica».

MORTA IRINA SANPITER, L'INCONTRO CON PAPA GIOVANNI PAOLO II

Irina Sanpiter lavorò anche nel film “Lacrime Napulitane” di Ciro Ippolito, ma soffriva molto il fatto di essere rimasta “schiacciata” dal personaggio di Magda, infatti era associata unicamente a quel ruolo. Forse anche a causa della malattia, agli inizi degli anni ’90 si ritirò dalle scene. L'attrice non era legata solo al mondo cinematografico e teatrale, ma era anche una grande appassionata di musica. Nella seconda parte della sua carriera è stata infatti attiva anche come cantante. Tra le varie esperienze, l’attrice organizzava infatti anche concerti rock in giro per il mondo. Inoltre, aveva sposato il produttore musicale Toni Evangelisti nel 1984. Nata atea, Irina Sanpiter dopo un incontro con Papa Giovanni Paolo II nel 1993 diventò cattolica. Nel 2000 organizzò un concerto rap per la Giornata Mondiale della Gioventù come parte integrante del Giubileo di quello stesso anno. Dopo la notizia della sua morte, noi vogliamo ricordarla così…

