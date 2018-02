Isola dei Famosi 2018/ Lunedì la sentenza sul caso Monte: problemi di convivenza tra i naufraghi

Isola dei Famosi 2018, lunedì 5 febbraio, Alessia Marcuzzi leggerà la sentenza sul caso Monte mentre tra i naufraghi aumentano i problemi di convivenza.

04 febbraio 2018

Lunedì 5 febbraio, in prima serata su canale 5, Alessia Marcuzzi condurrà la terza puntata dell’Isola dei Famosi 2018 durante la quale si chiuderà il caso Monte, scoppiato nel corso della seconda puntata quando Eva Henger ha accusato l’ex tronista di aver portato della droga sull’isola. Dopo le dichiarazioni della prima eliminata dell’isola, Mediaset ha annunciato di aver avviato le indagini per scoprire la verità. Nel frattempo, però, è scoppiata la bufera con il Moige che ha anche presentato una denuncia all’ambasciata dell’Honduras. Sui social, così, si sono diffusi numerosi rumors su quello che accadrà lunedì sera. Secondo quanto rivelato da Dagospia, Mediaset potrebbe espellere Francesco Monte, Nadia Rinaldi e due membri della produzione. Rumors che, al momento, non trovano conferma. Aumenta, dunque, l’attesa per la nuova puntata del reality. I fans del programma, tuttavia, cominciano a pensare anche che non ci sarà nessuna squalifica. Per scoprire, dunque, cosa accadrà non ci resta che aspettare la nuova puntata live.

JONATHAN CONTRO FILIPPO NARDI

Sull’Isola dei Mejor, nel frattempo, i problemi di convivenza aumentano. A causa del maltempo, i naufraghi sono costretti a vivere a stretto contatto e i problemi di igiene, soprattutto la notte, vengono a galla. Sotto la capanna, infatti, tutti si lamentano dei cattivi odori e si impegnano ad avere maggiore igiene. A scontrarsi, durante la notte, sono stati Jonathan e Filippo per la disposizione dei posti nella capanna. Filippo si scaglia contro Jonathan che continuerebbe a lamentarsi continuamente. “Sono stufo, mi bagno tutte le sere e sono stanco di sentire sempre le stesse lamentele. Siamo tutti scomodi e c’è poco spazio tutti”, dice Filippo al culmine del nervosismo. Francesco cerca di mettere pace tra i due invitando tutti ad essere più tolleranti e ad aiutarsi per superare le difficoltà che stanno vivendo.

