Iva Zanicchi / Video: sarà la concorrente vip nel quiz di Enrico Papi (Guess My Age - Special Edition)

Iva Zanicchi torna in tv per l'appuntamento in prima serata con "Guess My Age - Special Edition", il quiz a premi condotto da Enrico Papi. Appuntamento alle 21.15 su TV8.

04 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Iva Zanicchi

Iva Zanicchi questa sera sarà uno dei due concorrenti vip che si metteranno alla prova nel corso di Guess My Age, il quiz in onda su TV8 che, per la Special Edition in onda questa sera, lascerà il suo consueto posto pre-serale nel palinsesto per approdare in prima serata. La cantante, in questo viaggio alla scoperta delle sette età misteriose, sarà accompagnata da un cavaliere d'eccezione, Frank Matano, che per l'occasione (come si vede nel video promo trasmesso nelle ultime ore, disponibile a questo link) ha già iniziato a scaldare i motori. Iva Zanicchi e il suo partner, in qualità di concorrenti, dovranno vedersela con una serie di prove che metteranno a dura prova il loro percorso di gioco, che come di consueto attraverserà differenti livelli, attraverso gli indizi messi a disposizione dalle varie manche. Sarà grazie a una serie di piccoli aiuti (un fatto di cronaca, una canzone e uno show dell'anno di nascita in questione, un vip della stessa età, un ricordo e una celebrità nata nello stesso anno) che i concorrenti cercheranno di dare la risposta esatta, tenendo sempre ben presente che il montepremi, a ogni errore, potrebbe diminuire inesorabilmente.





IVA ZANICCHI, LA CARRIERA E IL SUCCESSO MONDIALE

Nel corso della sua presenza a Guess My Age - Special edition, dove gareggerà con Frank Matano in veste di concorrente, Iva Zanicchi metterà da parte la sua straordinaria voce, che dagli anni '60 l'ha resa una delle protagoniste più amate della musica mondiale. Nel suo percorso musicale, infatti, si è esibita in tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Canada, ma anche in Cile, Argentina, Giappone, Turchia, Malta e Unione Sovietica (dove è soprannominata "temperamentnaja", di temperamento). Il suo primo successo risale agli anni '60 con il brano "Come ti vorrei", ma è nell'agosto del 1971 che il suo singolo "La riva bianca, la riva nera", con oltre tre milioni di copie, raggiunge la vetta delle hit più vendute del periodo. Dalla collaborazione con Cristiano Malgioglio conosce la leggenda della musica soul Stevie Wonder, che le concede di incidere le sue canzoni in italiano, ma a dispetto del successo in campo musicale non rinuncia alla conduzione di alcuni programmi sul piccolo schermo, fra i quali ricordiamo il quiz a premi "Ok il prezzo è giusto".

