JOHNNY DORELLI/ 60 anni fa il successo al Festival di Sanremo con "Nel blu dipinto di blu" (Che tempo che fa)

A 60 anni dal successo al Festival di Sanremo al fianco di Domenico Modugno, Johnny Dorelli si racconta nel salotto di Fabio Fazio a Che tempo che fa.

04 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Johnny Dorelli a Che tempo che fa

Il cantante, conduttore ed attore italiano Johnny Dorelli a distanza di oltre dieci anni dall’ultima volta (nel 2007 fu in gara nel Festival di Sanremo), torna a calcare le scene della televisione italiana nelle vesti di ospite d’eccezione nella consueta puntata settimanale di Che tempo che fa condotta da Fabio Fazio su Rai 1. Un grande colpo per Fazio il cui merito, probabilmente va condiviso con la moglie dello stesso Dorelli, Gloria Guida, recentemente a sua volta ospite nella prima serata domenicale della rete ammiraglia di casa Rai. Quello tra Dorelli e Gloria Guida è un amore molto forte che è stato consacrato con il sacro vincolo del matrimonio nel 1991. I due hanno avuto una figlia a cui è stato dato il nome di Guendalina e che di fatto ha spinto la stessa Gloria Guida ad abbandonare le scene dello spettacolo negli anni Ottanta per occuparsene al meglio delle proprie possibilità.

JOHNNY DORELLI, IL SUO RAPPORTO COL FESTIVAL DI SANREMO

Johnny Dorelli è ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa a ridosso della 68esima edizione del Festival di Sanremo. Una casualità? Non proprio. Infatti, l’artista nato a Meda nella provincia di Monza e Brianza il 20 febbrai del 1937, ha un rapporto speciale con la kermesse sanremese che lo ha visto protagonista in ben 9 occasioni (dal 1958 al 2007). Il suo debutto è avvenuto dunque esattamente 60 anni al fianco di un certo Domenico Modugno interpretando una delle canzoni italiane più amate ed apprezzate di sempre: Nel blu dipinto di blu. Un debutto col botto con tanto di vittoria finale. L’anno seguente vi fa nuovamente ritorno sempre al fianco di Modugno con il brano Piove e fu ancora successo. Come detto la sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo è avvenuta nel 2007 con il brano Meglio così senza tuttavia ottenere un significativo responso non entrando di fatto nei primi dieci.

© Riproduzione Riservata.