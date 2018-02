Katarina Raniakova / La replica ad Alex Belli: dopo le accuse di ricatto, cosa risponderà? (Domenica Live)

Katarina Raniakova a Domenica Live: oggi pomeriggio da Barbara d'Urso arriva la replica dell'ex moglie di Alex Belli dopo le accuse di ricatto, cosa risponderà in sua difesa?

04 febbraio 2018 Valentina Gambino

Katarina Raniakova e Alex Belli: la replica a Domenica Live

Procede senza mezzi termini il botta e risposta tra Katarina Raniakova e Alex Belli. Dopo la fine del loro matrimonio, per la modella e l'attore di CentoVetrine, ci sono stati svariati momenti di crisi e accuse reciproche. Spesso intervistati da Barbara d'Urso, non si sono certamente risparmiati con le dichiarazioni al vetriolo che, anche questa volta, non lasceranno tutto incompiuto. La scorsa settimana, proprio Alex Belli è intervenuto nel salotto di Domenica Live e, dopo aver parlato ancora della sua ex moglie, l'uomo dagli occhi di ghiaccio ha avuto modo di presentare finalmente in maniera ufficiale, la sua nuova fidanzata Mila Suarez. Belli non ha di certo dedicato parole al miele alla sua ex moglie: “Questa cattiveria che lei mi riversa addosso è molto gratuita – ha detto Belli, svelando anche un dettaglio inedito -. Quando sono tornato dall’Isola ho subito dei ricatti. Il mio ufficio stampa mi ha consigliato di fare un articolo per far smettere questi atti ricattatori, e infatti io ho ammesso il tradimento e i ricatti sono finiti”.

Katarina Raniakova e Alex Belli: la replica a Domenica Live

Alex Belli ha anche affermato che, ad un certo punto lui e l'ex moglie avevano perfino provato a ricominciare: “Noi a un certo punto abbiamo provato a ricostruire la nostra storia – ha proseguito – e speravo potessimo lasciarci in una maniera civile, come fanno tutti”. L’attore ha successivamente presentato la nuova fidanzata, con cui è stato fotografato senza veli durante un’appassionata vacanza alle Maldive la passata estate. “Mettiamoci una pietra sopra” la conclusione di Alex Belli cambiando argomento. Questo pomeriggio però, Katarina Raniakova ritornerà nuovamente sull’accaduto e, conoscendo le passate dichiarazioni, le sue parole non saranno certamente di affetto e stima. Un precedente botta e risposta tra i due, risale allo scorso maggio, sempre a Domenica Live. L'ex moglie aveva raccontato i ripetuti tradimenti di lui e la paura che lui non facesse più ritorno a casa: “Lui non mi ha aiutato in niente. È una persona non concreta, dice di essere innamorato ma quando stavo lì a piangere di notte, a chiamarlo e ad avere l’ansia non mi diceva dove andava, con chi stava. Questo non vuol dire essere innamorati di una donna. Questo non è amore”.

© Riproduzione Riservata.