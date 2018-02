L'ULTIMO SAMURAI/ Su Rete 4 il film con Tom Cruise (oggi, 4 febbraio 2018)

L'ultimo samurai, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 4 febbraio 2018. Nel cast: Tom Cruise e Shin Koymada, alla regia Edward Zwick. La trama del film nel dettaglio.

04 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

TOM CRUISE NEL CAST

Il film L'ultimo samurai va in onda su Rete 4 oggi, domenica 4 febraio 2018, alle ore 21.15. Una pellicola storica e drammatica che è stata affidata alla regia di Edward Zwick e vanta la partecipazione di grandi nomi del cinema statunitense come Tom Cruise, che veste i panni del capitano Nathan Algren. Al suo fianco troviamo diversi attori giapponesi già noti al grande pubblico internazionale, come Shin Koymada e Hiroyuki Sanada. La trama del film ripercorre quando accaduto in Giappone nel 1877 ad opera di un gruppo di samurai congedati, che diedero vita ad un'aspra rivolta ai danni del governo guidato dall'imperatore Mutshito. La produzione, oltre ad aver contato su un cast attoriale straordinario, ha collaborato con un grande professionista del calibro di Han Ziimmer che ha curato le musiche del film. Tra le colonne sonore composte da Hans Zimmer ricordiamo quelle dei film come Thelma & Louise, Kung fu Panda e Blade Runner 2049. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

L’ULTIMO SAMURAI, LA TRAMA DEL FILM

Al capitano Nathan Algren viene affidato il solenne compito di seguire personalmente l'addestramento di un gruppo di soldati alle dipendenze dell'Imperatore Mutshito. Arrivato in Giappone Algren si rende conto che gli uomini da addestrare non sono pronti alla battaglia. Nonostante ciò, il governo Miki, ordina loro di attivarsi per contrastare l'avanzata di un reggimento di ex samurai, pronti a ribellarsi all'imperatore. Lo scontro finisce in disfatta e Algran si ritrova solo e sconsolato. Nonostante ciò impiega le sue ultime forze per tentare di contrastare i samurai che, invece di ucciderlo, per via dell' indomito coraggio dimostrato durante il combattimento, decidono di portarlo via con loro, nel villaggio in cui risiedono. Qui, Alan apprende le basi della cultura dei Samurai, finendo per apprezzarla ed abbracciarla in pieno. Il capitano decide così di schierarsi dalla parte dei samurai, aiutandoli nella loro temeraria battaglia contro l'esercito dell'imperatore.

