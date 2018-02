LUCA ZINGARETTI/ Pronto al ritorno del Commissario Montalbano (Che tempo che fa)

Tra poco più di una settimana, su Rai 1 tornerà Il Commissario Montalbano. Luca Zingaretti ne parlerà oggi, come ospite della puntata di Che tempo che fa

04 febbraio 2018 Bruno Zampetti

Luca Zingaretti (Lapresse)

Tra poco più di una settimana, su Rai 1 tornerà Il Commissario Montalbano. Verranno infatti trasmesse due nuove puntate della serie che vede protagonista Luca Zingaretti, oggi ospite di Che tempo che fa. Con tutta probabilità l’attore parlerà di questo “breve” ritorno nei panni del personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri. E forse anche della sua esperienza sul set de “Il vegetale”, il film uscito al cinema in cui recita al fianco di Fabio Rovazzi, che è stato ospite la scorsa settimana di Fabio Fazio. Intanto si parla anche della vita privata di Zingaretti e di sua moglie Luisa Ranieri. I due sono stati paparazzati mentre facevano jogging per le strade di Roma. Evidentemente tengono alla loro forma fisica e c’è da dire che anche il personaggio di Montalbano non è proprio sedentario.

LUCA ZINGARETTI, L’ERRORE CON MONTALBANO

La Stampa ha riportato alcune dichiarazioni di Luca Zingaretti a proposito del ritorno della serie tv del Commissario Montalbano. L’attore ha ricordato l’esordio su Rai 2 e non nasconde che di per sé il prodotto era “poco televisivo”. In effetti era molto diverso dalle altre fiction, ma ha riscosso un successo tale che è stato trasferito su Rai 1. Inoltre, la serie è stata venduta all’estero. Zingaretti ha altresì evidenziato che c’erano attori molto più noti di lui per intrepretare Montalbano, ma fortunatamente il produttore ha deciso di puntare si di lui dopo aver visto il suo provino. Non ha nemmeno nascosto di considerare un errore quello di voler dismettere i panni del Commissario siciliano nel 2006. “Meglio uscire tra gli applausi, mi dicevo, meglio 5 minuti prima che 5 dopo. Sbagliavo”.

LA CARRIERA

Nato a Roma nel 1961, Luca Zingaretti ha cominciato a giocare a calcio, ma ha poi abbandonato la carriera per entrare nell’Accademia nazionale d’arte drammatica. È stato anche un appassionato di politica, come il fratello minore Nicola, che è ora Presidente della Regione Lazio. Inizia a lavorare in teatro e ottiene poi un ruolo, come boss mafioso, ne La Piovra 8. Alla fine degli anni ’90 si fa conoscere al cinema con “Tu ridi” e “L’anniversario”, con cui ottiene delle nomination ai Nasti d’argento. Il successo arriva però con Il Commissario Montalbano nel 1999. In televisione interpreta anche Paolo Borsellino, Adriano Olivetti e Giorgio Perlasca. È anche un doppiatore: sua la voce di Marlin, il pesce pagliaccio papà di Nemo.

