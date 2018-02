MASSIMILIANO OSSINI/ Doppio infortunio sugli sci in tre mesi per il conduttore tv (Che tempo che fa)

Tra gli ospiti della puntata di Che tempo che fa di oggi ci sarà anche Massimiliano Ossini, conduttore della trasmissione televisiva “Linea bianca” e di “Mezzogiorno in famiglia”

Tra gli ospiti della puntata di Che tempo che fa di oggi ci sarà anche Massimiliano Ossini, conduttore della trasmissione televisiva “Linea bianca”, che proprio ieri ha portato i telespettatori di Rai 1 sulle Dolomiti. A Ok Salute e Benessere, l’ex modello ha raccontato di aver subito due brutti infortuni sugli sci nell’arco di tre mesi, sempre tra l’altro a Cortina d’Ampezzo. Nel gennaio di due anni fa, infatti, mentre stava andando in soccorso di un ragazzino caduto in pista, gli si è sganciato uno sci e cadendo si è rotto la clavicola sinistra. Ciò non l’ha fermato dal girare le puntata di “Linea bianca”: toglieva il tutore, sciando e nascondendo il forte dolore. Tuttavia ad aprile ha affrontato male un salto con gli sci e si è rotto stavolta la spalla destra. Aiutandosi anche con la giusta alimentazione, in un mese e mezzo si è rimesso in sesto per girare “Linea bianca estate”. Nonostante questa esperienza, Ossini non ha smesso di sciare o di fare rampicate.

LA CARRIERA

E dire che nonostante questo amore per la montagna, Massimiliano Ossini è nato a Napoli nel 1978. Si è laureato a Milano in Scienze della comunicazione e ha cominciato a lavorare prima come attore e poi come conduttore televisivo su Disney Channel. Dal 2003 al 2006 è stato al timone di “Disney Club” su Rai 2 e ha anche partecipato a “Notti sul ghiaccio”, il talent condotto da Milly Carlucci, vincendolo. Nel 2006-07 passa a condurre, insieme a Gianfranco Vissani, “Linea verde”. L’anno successivo al suo fianco c’è Veronica Maya. Nel 2013 conduce “E se domani” su Rai 3, oltre che “Uno mattina verde” su Rai 1. Dal 2014 è il volto di “Linea bianca”, mentre dal 2016 conduce “Mezzogiorno in famiglia” insieme a Manila Nazzaro e Adriana Volpe. Nel suo passato anche una parentesi come modello. È sposato e ha tre figli, due femmine e un maschio.

