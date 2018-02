MAURIZIO ED ELEONORA / C'è posta per te, la loro relazione si è già conclusa: ecco le ultime novità

Maurizio ed Eleonora sono stati protagonisti della puntata di ieri sera di C'è posta per te: ma cos'è accaduto alla coppia dopo la registrazione del programma?

04 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Maria De Filippi

La puntata di C'è posta per te di ieri sera ha chiamato in causa i problemi familiari di Maurizio, che da tempo aveva chiuso i rapporti con la madre Enrichetta. È stata quest'ultima a convocare il figlio insieme alla sua compagna Eleonora, chiedendogli di riavvicinarsi a lei e ai suoi fratelli dopo mesi di incomprensioni. Inizialmente sembrava essere proprio Eleonora la causa di questi problemi, ma la situazione è andata via via chiarendosi con la donna che ha voluto mettere le cose in chiaro precisando: "Volete farmi passare come quella che lo rigira come un calzino, ma non è così. Non fatemi passare da burattinaia". A quanto pare, dunque, l'allontanamento di Maurizio dalla sua famiglia non è dettato dalle pressioni della sua compagna, quanto piuttosto da un suo stesso desiderio dovuto a dei contrasti di tipo economico. Lui stesso non avrebbe perdonato la madre per avere aiutato maggiormente i fratelli in caso di necessità. La partecipazione a C'è posta per te si è conclusa positivamente e Maurizio ha deciso di aprire la lettera: ma poi cos'è accaduto?

Maurizio ha una nuova compagna dopo C'è posta per te

La puntata di C'è posta per te è stata registrata diverse settimane fa, motivo per cui c'è grande curiosità di scoprire cos'è accaduto a Maurizio ed Eleonora dopo la loro partecipazione al programma. E ancora una volta, come abitudine sono i social network a venirci incontro, raccontando in questo caso qualcosa di davvero sorprendente. Dal profilo Facebook di Maurizio scopriamo come la sua relazione con Eleonora sia già giunta al termine in questo periodo e come per lui ci sia già un nuovo amore. La donna corrisponde al nome di Rossella e appare insieme a Maurizio in vari scatti social. Al momento invece non è dato sapere le vere motivazioni di questa rottura (forse proprio le dichiarazioni di Eleonora a C'è posta per te) né tanto meno se i rapporti con Enrichetta siano davvero migliorati, come promesso, dopo la seconda possibilità concessa in televisione.

