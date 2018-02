MAX GIUSTI/ La sua esperienza al Dopofestival (Domenica in)

Max Giusti sarà tra gli ospiti della puntata di Domenica In, il programma di Rai 1 condotto da Cristina e Benedetta Parodi. Il conduttore e comico parlerà del Dopofestival 2016.

04 febbraio 2018

Max Giusti sarà uno degli ospiti della puntata odierna di Domenica In, il contenitore domenicale di Rai 1 condotto da Cristina Parodi con la partecipazione di Benedetta Parodi. Il comico e conduttore 49enne sarà uno degli ospiti protagonisti del Sanremo Story, la rubrica di Domenica In dedicata alle tappe più significative della kermesse sanremese che verranno commentato in studio da Luca Bianchini, Dario Salvatori e Lucio Fabbri. Max Giusti è stato uno dei protagonisti dell'edizione 2016 del Dopofestival e ne parlerà in studio durante l'intervista con Cristina Parodi. Per la cronaca, l'edizione 2016 del Dopofestival vide alla conduzione Nicola Savino, con la partecipazione della Gialappa's Band, e andò in onda in diretta, dopo ogni serata del Festival, da Villa Ormond di Sanremo. Il comico e conduttore romano, come sappiamo, inoltre, è anche il conduttore del game show in onda sul canale Nove, Boom!, del quale è al timone precisamente dal 26 agosto 2016.

MAX GIUSTI A TEATRO CON IL SUO NUOVO SHOW

Per quanto riguarda, invece, la sua attività di comico, a partire dal prossimo 20 febbraio, Max Giusti si esibirà con il suo nuovo one-man show, intitolato Va tutto bene, al Teatro Olimpico di Roma. Il comico sarà in scena fino al prossimo 4 marzo. Lo scorso 28 gennaio, Max Giusti è stato ospite della puntata di Quelli che il calcio, il programma di Rai 2 condotto da Luca e Paolo, con la partecipazione di Mia Ceran. In quell'occasione, il comico presentò in studio la canzone che dà il titolo al suo nuovo spettacolo, Va tutto bene, realizzata con la partecipazione della band Statuto. Il gruppo ha celebrato i 35 anni di attività con questa canzone, pubblicata precisamente lo scorso 19 gennaio. In un'intervista recente concessa al quotidiano Il Giorno, infine, Max Giusti ha raccontato alcuni aneddoti legati alla vita di condominio prima di prendere la decisione di andare a vivere in una villetta bifamiliare: "A quei tempi tornavo dagli spettacoli anche alle 4 di notte e, magari, alle 8 del mattino il vicino si alzava e metteva a palla le canzoni di Nino D' Angelo, non era il massimo".

