Mario Giuliacci/ Video, meteorologo tra spiriti e fantasmi: la sua reazione diventa virale (Domenica Live)

Mario Giuliacci a Domenica Live, video: meteorologo tra spiriti e fantasmi, la sua reazione diventa virale. Le ultime notizie sull'intervento del colonnello nello studio di Barbara d'Urso

04 febbraio 2018 Silvana Palazzo

A Domenica Live si torna a parlare di spiriti e fantasmi, ma sui social si discute della presenza di Mario Giuliacci alla discussione. Il noto meteorologo, che non si vedeva in tv da diverso tempo, è apparso un po' a disagio durante il confronto. Ana Laura Ribas stava raccontando di aver visto lo spirito di suo padre dopo il suo funerale e nel cambio inquadratura spunta l'espressone sconvolta di Giuliacci. «Abbiamo fatto pace», proseguiva la showgirl spiegando che aveva un rapporto difficile con il padre, con il quale sente di essersi riappacificata dopo l'apparizione. Queste dichiarazioni non hanno lasciato di stucco solo i telespettatori, ma anche il colonnello, che è sembrato un pesce fuor d'acqua in questa parentesi di Domenica Live oggi, 4 febbraio 2018. E infatti la sua reazione non è passata inosservata, anzi sui social in molti hanno riproposto l'immagine di Mario Giuliacci in una chiave decisamente ironica.

«Sto seguendo questo talk con la stessa faccia del colonnello Giuliacci. Giuro», ha scritto un utente su Twitter commentando la partecipazione del meteorologo alla discussione di Domenica Live su spiriti e fantasmi. «Buona sera cari telespettatori, anzi siete frequentatori della pagina Facebook. Sono qui, chiamato da Barbara, per parlare del paranormale. Cosa c'entra il meteo con il paranormale? Ci sono molti fenomeni luminosi e atmosferici che vediamo ogni giorno, come fulmini e arcobaleno, ma ci sono così tanti fenomeno atmosferici rari che rimarreste impressionati e spaventati». Il meteorologo ha fatto poi un esempio: «Se di notte vi capita di passare vicino al cimitero e vedete delle fiammelle, potreste pensare che sono spiriti dei morti. In realtà sono gas che escono dai corpi in decomposizione che a contatto con l'aria si incendiamo. Parleremo di questi fenomeni al limite del paranormale che invece sono fenomeni normali». Clicca qui per il video di Giuliacci nella cabina rossa.

