MATTEO GENTILI, EX PAOLA DI BENEDETTO/ "Mi ha dato speranze per stare con lei" (Domenica Live)

04 febbraio 2018 - agg. 04 febbraio 2018, 15.42 Silvana Palazzo

Matteo Gentili ha rilasciato delle dichiarazioni a Domenica Live, programma in onda su Canale 5, condotto da Barbara D'Urso. L'ex fidanzato di Paola Di Benedetto, concorrente de L'Isola dei Famosi che sta vivendo un flirt con Francesco Monte, ha dichiarato che l'ex Madre Natura di Ciao Darwin gli ha dato speranze prima di partire per l'Honduras. Queste sono state le sue dichiarazioni: "Con Paola, sono stato insieme quasi 4 anni. Avevo un rapporto con lei splendido. Le cose sono cambiate quando lei è andata a fare Colorado. In quel mese e mezzo, ci siamo visti e sentiti poco e qualcosa è cambiato. A metà dicembre, lei mi ha detto di voler stare da sola. Ci sono rimasto malissimo. A Capodanno, le ho mandato un messaggio di auguri. Lei mi risponde: "Mi hai fatto battere il cuore". Le ho detto: "Allora, vediamoci". Mi ha detto che non c'era nessun altro uomo nella sua vita. Mi ha dato speranze per stare con lei. Ora sto vedendo come si sta comportando con Monte, non potrei più fidarmi di lei adesso". Matteo Gentili sarà ospite di Pomeriggio Cinque, nei prossimi giorni. (Aggiornamento di Fabio Morasca)

Matteo Gentili ospite di Barbara d'Urso oggi a Domenica Live. L'ex fidanzato di Paola Di Benedetto è uscito allo scoperto dopo il flirt tra “Madre Natura” e Francesco Monte. È amore tra i due naufraghi? «Siamo stati insieme quattro anni, voleva sposarmi e avere dei figli, mi ha umiliato», queste le anticipazioni dell'intervista che presto andrà in onda su Canale 5. Il calciatore si è già confessato in una lettera scritta per il settimanale DiPiu. «Francesco Monte è bellissimo e capisco che possa colpire. Ma come hai potuto buttarti subito tra le sue braccia? Non hai pensato alle conseguenze?», le ha scritto mentre lei è impegnata in Honduras con il reality show condotto da Alessia Marcuzzi. «Mi hai detto che, al tuo ritorno, ci saremmo rivisti e avremmo capito che cosa fare di noi, della nostra storia. Ero pronto a sostenerti e ad aspettarti», ha aggiunto Matteo Gentili, che presto farà il suo ingresso nello studio di Domenica Live.

La prossima puntata dell'Isola dei Famosi potrebbe regalare nuovi colpi di scena a causa dell'uscita di Matteo Gentili, il quale ha attaccato l'ex fidanzata Paola Di Benedetto dopo il bacio con Francesco Monte, l'ex di Cecilia Rodriguez. «Paola, non ti riconosco più. Non sei la stessa ragazza che poco prima di partire diceva che io ero l'uomo della sua vita, quello con cui avrebbe voluto sposarsi e avere dei figli», ha scritto l'atleta, che si è sentito umiliato dalla donna che ama. «Avresti almeno potuto aspettare un po' di tempo, aspettare di conoscere meglio Monte prima di cadere ai suoi piedi. Perché per lui, per un uomo che conosci appena, non hai esitato a sacrificare un grande amor», ha proseguito Matteo Gentili, ormai convinto che tra lui e Paola Di Benedetto non possa esserci più nulla. «Dopo quello che ho visto, la nostra storia è finita per sempre e tra noi non potrà esserci più nulla. Mi hai fatto troppo male, mi hai deluso, mi hai umiliato e mi hai mancato di rispetto».

