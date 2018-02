Non è l'arena/ Anticipazioni di oggi 4 febbraio: Massimo Giletti ospita Matteo Salvini

Non è l'arena, anticipazioni 4 febbraio: Massimo Giletti torna in onda oggi, domenica 4 febbraio, dopo il malore che lo ha costretto ad interrompere la diretta la settimana scorsa.

04 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Massimo Giletti, Non è l'arena

Nuovo appuntamento con Non è l’arena, il programma di La7, rete sulla quale Massimo Giletti ha trovato il suo nuovo spazio dopo l’addio Sin dalla prima puntata. Non è l’arena ha conquistato, sin dal primo appuntamento, il pubblico facendo registrare ascolti molto alti per la rete di Urbano Cairo. Dopo aver detto addio alla Rai tra le polemiche, Massimo Giletti si sta togliendo una soddisfazione dopo l’altra e, questa sera, è pronto a tornare in onda dopo il malore che, la settimana scorsa, l’ha costretto a chiudere in anticipo la diretta. Dopo una notte trascorsa in ospedale, Massimo Giletti è tornato a casa dove si è riposato in attesa di tornare in onda. La diretta di questa sera non sembra essere in pericolo. Giletti, dunque, è pronto per tornare in onda dando voce ai politici, impegnati nella campagna elettorale in vista delle elezioni del 4 marzo e alle persone in difficoltà.

IL SUCCESSO DI MASSIMO GILETTI

Su La7, Massimo Giletti ha ritrovato il suo pubblico e il suo programma. Non è l’arena, infatti, è un vero successo per la gioia del conduttore che ha espresso la propria soddisfazione per aver dato risalto a La7, diventata la terza rete nazionale. "L’ego sta benissimo, come i numeri de La7 che mi ha dato fiducia e che adesso la domenica sera è la terza nazionale per ascolti. Dare visibilità a una rete che quel giorno era spenta rappresentava un obiettivo molto difficile”, ha dichiarato il conduttore in una recente intervista godendosi il trionfo anche su Domenica In che, con Cristina Parodi, non sta ottenendo i risultati sperati dalla Rai alla vigilia. Nonostante la formula, dunque, sia uguale a quella della sua Arena sulla Rai, Non è l’arena sa portando a casa il successo, domenica dopo domenica.

TUTTI GLI OSPITI DEL 4 FEBBRAIO: MATTEO SALVINI

Quali saranno gli ospiti del nuovo appuntamento di Non è l'arena? Il protagonista del nuovo faccia a faccia politico sarà il leader della Lega Nord, Matteo Salvini che ha firmato un'intesa con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. In studio ci saranno anche Guido Crosetto (Fdi), Maurizio Lupi (NcI), Alessandra Moretti (Pd) e l’editorialista di Repubblica Massimo Giannini. Si tornerà, poi, sul caso Bellomo con due ex allieve, Carla Pernice che ha frequentato il corso per tre anni e Rosa Calvi. Ci sarà anche Vittorio Sgarbi per parlare di baby gang. In studio ci sarà la mamma di Arturo, il 17enne accoltellato a Napoli lo scorso dicembre da una baby gang. Si parlerà, poi, degli“stipendi d’oro” dell’Ars. Sul tema si confronteranno Giuseppe Milazzo presidente del Gruppo di Forza Italia all’Ars, Antonio Ingroia candidato nella Lista del popolo per la Costituzione e Don Cosimo Scordato.

