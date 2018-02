Oroscopo/ Classifica settimanale 5-11 Febbraio 2018 di Paolo Fox a Mezzogiorno in Famiglia

Nella classifica dei segni stilata da Paolo Fox a Mezzogiorno in famiglia per la settimana dal 5 all'11 febbraio, sono i Gemelli a dominare tutti i segni. Ecco l'oroscopo

04 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Paolo Fox

Secondo Paolo Fox, a dominare l'oroscopo nella classifica per la settimana dal 5 all'11 febbraio vi è il segno dei Gemelli, che dopo numerose sconfitte vissute nei mesi scorsi, ha finalmente recuperato la tanto agognata positività. Il cielo, infatti, sorride a tutti i nati sotto questo segno, che avranno la possibilità di far lavorare al meglio l'ingegno e sfruttare nuove, imperdibili occasioni. Bene anche l'Ariete, che si piazza al secondo posto della classifica dopo aver avuto grandi soddisfazioni. I problemi, infatti, sono ormai tutti in via di risoluzione e una nuova consapevolezza spinge verso una serie di nuovi progetti. Le giornate più interessanti, secondo Paolo Fox, sono quelle di giovedì, venerdì e sabato. Ottima settimana in arrivo anche per i nati sotto il segno della Bilancia, che grazie all'influenza del sole, di mercurio e di venere vedranno molte cose andare per il meglio. La luna, in questi giorni sempre più favorevole, regalerà inoltre un grande vantaggio anche nei progetti di lavoro. Al quarto posto troviamo invece il Capricorno, seguito, alla quinta posizione, dal Sagittario

I SEGNI FLOP: LEONE, PESCI E ACQUARIO

Arriva puntuale come ogni domenica la classifica dell'oroscopo stilata da Paolo Fox a Mezzogiorno in famiglia relativa alla prossima settimana. A occupare l'ultimo posto, secondo il celebre astrologo, vi è il segno del Leone, che per la prossima settimana sarà fortemente penalizzato da una serie di opposizioni planetarie. I nati sotto questo segno, infatti, in questo periodo si ritrovano a fare i conti con un sentimento di frustrazione, dettato soprattutto dalla necessità di non avere il giusto riconoscimento in campo lavorativo. A prevalere, di conseguenza, sarà il sentimento di rivalsa, che potrebbe condurre ad accesissimi scontri con il proprio datore di lavoro. Tra i segni che occupano la posizione più in basso della classifica troviamo quello dei Pesci, attualmente all'undicesima posizione, lo scorpione, alla decima, e l'Acquario, che per la prossima settimana, a causa dell'ormai imminente arrivo di Urano, dovrà accontentarsi di un modesto nono posto. Seguono Cancro, Vergine e toro, che raggiunge la sesta posizione.

