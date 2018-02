PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 4 febbraio 2018 : bel recupero d'energia per i Pesci

Oroscopo oggi, 4 febbraio 2018, le previsioni di Paolo Fox: recupero d'energia per i Pesci, momento di riflessione per il Capricorno. Bilancia ripresa in ambito sentimentale.

04 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 4 FEBBRAIO 2018

Ora passiamo ad analizzare l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele nel dettaglio, andando a scoprire cosa raccontato segno per segno. Partiamo da Pesci e Bilancia. I Pesci avranno un'ottima giornata, con energia e grandi stelle nel cielo. Questo è il mese delle risposte per i nati sotto questo segno e, anche se non tutti otterranno risultati, si recupereranno molte conferme. Sarà quindi una giornata davvero molto positiva. I Bilancia hanno la Luna nuova nel segno, sono grandi amanti della coppia in tutti gli ambiti. Infatti, molte persone della Bilancia si uniscono al partner per lavorare. Il senso della complicità è altissimo e il successo si dimostra una riprova di questo. Ma nel campo professionale rimangono presenti comunque alcuni problemi, si prenderà una decisione per liberarsi di un peso ma alla fine ci si potrebbe pentire e, in un certo senso, si dovranno fare i conti con le decisioni prese.

RECUPERO DI ENERGIA PER I PESCI, SEGNI IN CRESCITA

Voltiamo pagina e andiamo a scoprire i segni zodiacali in crescita per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Grande crescita per i Pesci che recuperano energia in questo finale di stagione. E' un momento molto interessante che può portare delle risposte. Recupero anche per l'Acquario che reagisce a un periodo che per molto tempo è stato complicato. Ora c'è la forza per superare delle situazioni lasciate in sospeso. La Luna positiva nel segno della Bilancia porta a una ripresa importante nel campo sentimentale. D'altronde si è grandi amanti in tutti gli ambiti e si potrebbe anche intraprendere una carriera lavorativa con il proprio partner o magari qualcuno con cui è nata una bella intesa da poco tempo. Domenica interessante per i nati Vergine che stanno preparando qualcosa di davvero interessante in vista del futuro. Serve cercare di prendere alcune situazioni interessanti al balzo anche perché i treni a volte non sono destinati a passare una seconda volta.

MOMENTO DI RIFLESSIONE PER IL CAPRICORNO, TOP E FLOP

Come ogni giorno anche per oggi, domenica 4 febbraio 2018, Paolo Fox ha tenuto la sua consueta rubrica dell'oroscopo Latte e Stelle sull'emittente radiofonica LatteMiele. Andiamo a vedere i segni zodiacali che possono essere considerati top e flop. Pianeti interessanti nel segno dei Gemelli, chi è single in questo momento ha sicuramente bisogno di guardarsi intorno perché può essere il giorno in cui alcune situazioni interessanti possono rivelarsi. Diversamente va invece per i Capricorno che hanno necessariamente bisogno di prendersi un momento di riflessione, evitando di affrontare ora delle difficoltà. Ci sarà però entro il 10 del prossimo mese da superare un momento complicato e difficile da capire. Disagio per quanto riguarda il momento del Cancro che ha vissuto le emozioni un po' sulle montagne russe. Ottima giornata per quanto riguarda il Leone, bisogna però fare attenzione se qualcuno con i nati sotto questo segno è un po' troppo diplomatico.

© Riproduzione Riservata.