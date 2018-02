PORGI L'ALTRA GUANCIA/ Su Canale Nove il film con Bud Spencer e Terence Hill (oggi, 4 febbraio 2018)

Porgi l'altra guancia, il film in onda su Canale Nove oggi, domenica 4 febbraio 2018. Nel cast: Bud Spencer e Terence Hill, alla regia Franco Rossi. La trama del film nel dettaglio.

04 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Canale Nove

BUD SPENCER E TERENCE HILL NEL CAST

Porgi l'altra guancia, il film in onda su Canale Nove oggi, domenica 4 febbraio 2018 alle ore 21.25. Una commedia italiana del 1974 che è stata diretta da Franco Rossi (Odissea, Le streghe, Un bambino di nome Gesù) ed interpretata da Bud Spencer e Terence Hill (Lo chiamavano Trinità, Altrimenti ci arrabbiamo, I due superpiedi quasi piatti), Robert Loggia (Scarface, Indipendence day, L'onore dei Prizzi) e Jean-Pierre Aumont (Effetto notte, Albergo Nord, La croce di Lorena). Ma ecco a voi la trama del film nel dettaglio.

PORGI L'ALTRA GUANCIA, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Padre Pedro (Bud Spencer) e Padre G. (Terence Hill) sono due missionari che operano in America centrale alla fine del XIX secolo presso una comunità di indigeni. I due predicano pace e uguaglianza, irritando sia il governatore Marchese Alfonso Felipe Gonzaga (Robert Loggia) che il vescovo locale (Jacques Herlin). Quando i messaggi dei due missionari vengono tradotti in realtà portano però ad una rivolta, rapidamente sedata dagli uomini del Marchese. Questo evento è la scusa che il governatore attendeva per costringere il vescovo a trasferire i due scomodi padri in una missione più vicina e facilmente controllabile. I due però non si lasciano piegare dalle imposizioni del superiore e, dopo aver liberato e aiutato a fuggire dei condannati a morte, si danno a loro volta alla fuga. Mentre i due stanno scappando, Padre G. confessa al collega di essere in realtà un ex galeotto, fuggito di prigione rubando la tonaca di un frate conosciuto proprio in galera. Infuriato dalla confessione, Padre Pedro getta l'amico fuori dalla barca su cui stanno fuggendo, abbandonandolo in mare. Padre G. riesce a lasciare a Padre Pedro le indicazioni per ritrovarlo in caso di bisogno. Padre Pedro torna alla sua vecchia missione, ma lì scopre che vi sono già dei nuovi frati inviati dal vescovo. Padre Pedro viene quindi allontanato dalla missione e decide di rivolgersi a Padre G. Nel frattempo il Marchese Gonzaga e il vescovo stanno organizzando una parata in onore e ricordo dei Conquistadores spagnoli. Sarà questa l'occasione per i due frati e la loro nuova comunità per cercare riscatto e liberarsi dal sempre più opprimente giogo dell'avido governatore.

© Riproduzione Riservata.