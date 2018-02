Renata Fonte/ Chi l'Assessore che morì per difendere Porto Selvaggio dalla speculazione edilizia

Renata Fonte, assessore del comune di Nardò, fu uccisa il 31 marzo del 1984 mentre rientrava a casa. Nel suo impegno politico la difesa di Porto Selvaggio, mira di speculazioni edilizie.

04 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Cristiana Capotondi è Renata Fonte (una scena del film)

Se oggi Porto Selvaggio è un luogo incontaminato e lontano da ogni speculazione edilizia, il merito è di Renata Fonte, assessore alla Cultura e alla Pubblica istruzione del Comune di Nardò che, dopo aver scoperto una serie di illeciti, ha lottato contro tutti per tenere lontani da quell'area gli interessi mafiosi. In sua memoria, così come riporta Vittimedimafia.it, nel 1998 è nata l'associazione "Donne insieme", che si propone di promuovere la legalità sul territorio, combattendo ogni forma di violenza. Successivamente, dalla collaborazione tra la Procura Nazionale Antimafia, il Pool anti violenza del tribunale e la Questura, è nato il primo centro anti violenza riconosciuto dal Ministero dell'Interno e dal Ministero delle Pari Opportunità "Rete Antiviolenza Renata Fonte". Per il 25° anniversario della sua morte, al Parco di Porto Selvaggio è stata inaugurata una stele in memoria del suo impegno politico e civile, mentre nel comune di Nardò la sala consiliare e una piazza oggi portano il suo nome.

RENATA FONTE, SOLA CONTRO TUTTI

La storia di Renata Fonte, assessore e consigliere comunale di Nardò uccisa nel 1984, sarà narrata questa sera nel nuovo appuntamento di Liberi sognatori dal titolo "Una donna contro tutti". Renata Fonte, che nel suo impegno politico si è distinta soprattutto per aver cercato di contrastare la speculazione edilizia, era anche una madre, che cercava di conciliare le sue lotte a sostegno dela comunità con la cura delle sue due figlie. Il ruolo da amministratrice comunale, e in particolare il sacrificio per la difesa di Porto Selvaggio, la portano però a combattere contro tutti, sia contro suo marito, che le chiede di scegliere fra lui e la politica, sia contro il suo stesso partito, che le diverse volte cerca di convincerla a fare un passo indietro. A pochi giorni dall'adeguamento del piano regolatore di Porto Selvaggio e dal conseguimento dell'obiettivo per il quale si è tanto battuta, Renata Fonte viene uccisa da un sicario. La sua morte, in un primo tempo annoverata fra i delitti passionali,(dal momento che suo marito si è da poco trasferito in Belgio) avrà giustizia solo successivamente grazie alla testimonianza di due donne, che riusciranno a portare gli inquirenti sulle tracce dei mandanti e degli esecutori.

L'IMPEGNO POLITICO PER PORTO SELVAGGIO

Renata Fonte nacque a Nardò, piccolo comune in provincia di Lecce, il 10 marzo 1951. Nell'agosto 1969 sposò il sottufficiale della'aeronautica militare di stanza ad Otranto Attilio Matrangola, dal quale successivamente ebbe due figlie. Dopo aver seguito il marito nei suoi trasferimenti, fece ritorno in puglia nel 1980, dove, dopo aver insegnato alle scuole elementari, studiò lingue e letterature straniere all'ateneo leccese. In quegli anni nacque in lei l'interesse per la politica, che la portò a militare per il Partito Repubblicano fino a diventare segretario cittadino. Nella sua attività politica riuscì a battersi con impegno contro le lottizzazioni cementizie, dirigendo con dedizione il "Comitato per la tutela di Porto Selvaggio". Con la candidatura alle elezioni amministrative divenne la prima donna assessore del PRI di Nardò, passando dall'assessorato alle Finanze, a quello della Pubblica Istruzione, della Cultura e a quello dello Spettacolo. Sempre più coinvolta dai temi ambientali, così come si legge su Vittimedimafia.com, fece di tutto per contrastare la speculazione edilizia di Porto Selvaggio, ma quasi sempre si ritrovò a sostenere i suoi ideali sola contro tutti e circondata da un clima completamente ostile. Morì il 31 marzo, mentre rientrava a casa da un Consiglio comunale, per quello che è rimasto alla storia come il primo omicidio di mafia nel salento.

