SECRET WINDOW/ Su Rai 4 il film con Johnny Depp e John Turturro (oggi, 4 febbraio 2018)

Secret window, il film in onda su Rai 4 oggi, doenica 4 febbraio 2018. Nel cast: Johnny Depp, John Turturro e Maria Bello, alla regia David Koepp. La trama del film nel dettaglio.

04 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film thriller in seconda serata Rai 4

NEL CAST JOHNNY DEPP

Secret window, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 4 febbraio 2018 alle ore 21.00. Una pellicola thriller del 2004 che è stata diretta da David Koepp (Mortdecai, Senza freni, Echi mortali) ed interpretata da Johnny Depp (Edward mani di forbice, La fabbrica di cioccolato, la saga de I pirati dei Caraibi), John Turturro (Il grande Lebowski, Gigolò per caso, Barton Fink - E' successo a Hollywood) e Maria Bello (A history of violence, La mummia - La tomba dell'Imperatore Dragone, Le ragazze del Coyote Ugly). Il film è stato tratto dal racconto Finestra segreta, giardino segreto di Stephen King ed incluso nella raccolta Quattro dopo mezzanotte. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

SECRET WINDOW, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Morton Raney (Johnny Depp) è uno scrittore di romanzi horror in profonda crisi creativa. Dopo avere sorpreso la moglie Amy (Maria Bello) in compagnia del suo amante, Mort decide di trasferirsi in un cottage in un bosco in totale solitudine, sperando così di ricominciare a scrivere. Lì riceve una visita di John Shooter (John Turturro), uno scrittore che lo accusa di avere copiato un suo racconto. Fra due nasce un alterco e John si allontana, lasciando però a Mort una copia del racconto incriminato. Leggendolo, Mort si rende conto che effettivamente il testo è molto simile a quello da lui scritto. Quando Mort incontra di nuovo John, gli fa notare che il suo racconto è stato scritto e pubblicato prima, per cui sarebbe John l'autore di un plagio. Il racconto originale, Secret window, è stato pubblicato su una rivista ora rimasta a casa di Amy, per cui Mort non ha modo di dimostrare nulla al suo antagonista. Ben presto però comincia a ricevere messaggi minacciosi e scopre che il suo cane è stato avvelenato. Mort si rivolge quindi alla polizia e a un detective privato, chiedendo di sorvegliare la sua casa, ma questo non impedisce una nuova intrusione di John. Intanto Mort scopre da Amy che la sua vecchia casa è andata a fuoco, per cui la copia della famosa rivista è andata distrutta. Mort comincia quindi a pensare che l'autore delle minacce non sia John, ma il nuovo compagno della moglie, Ted (Timothy Hutton).

