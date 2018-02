SERENA AUTIERI/ A teatro nei panni di Lady Diana (Che tempo che fa)

Serena Autieri ospite a Che Tempo che Fa: nel salotto televisivo di Fabio Fazio, racconterà l'esperienza a teatro nei panni di Lady Diana, di cui è protagonista

04 febbraio 2018

Serena Auteri

Serena Autieri sarà tra gli ospiti di Fabio Fazio nella puntata di “Che tempo che fa” in onda in prima serata su Rai 1. Per l’attrice, da lunedì 29 gennaio è iniziata un’avventura professionale molto particolare, visto che in un musical, interpreterà la principessa Diana, un ruolo al quale ha affermato di tenere particolarmente. Lo spettacolo, in scena presso il teatro sociale di Alba, si intitola “Diana & Lady D”, e si tratta di un vero e proprio “one woman show” in cui la Autieri nei panni dell’amatissima “Principessa del Popolo” (ma anche definita “Principessa Triste” per il suo disagio nel non sentirsi amata all’interno della famiglia reale e nel sostenere i rigidi protocolli) tiene il palco per tutte le due ore di durata dello spettacolo.

L'ESPERIENZA NEI PANNI DI DIANA

Serena Autieri ha commentato con grande interesse la sua esperienza nei panni di una donna intensa e storicamente una vera e propria icona, come Lady D: “Per me è stato un viaggio, un percorso intenso che mi ha portata a provare per questa principessa un vero affetto appena ho iniziato a leggere e documentarmi sulla sua vita. Una vita che è stata breve, ma intensa, complessa in ogni suo aspetto. Ho dovuto fare un grande lavoro su di me, al fianco di una psicologa, per entrare nella sua parte, per comprendere in pieno i suoi drammi, ma anche le sue gioie”, queste le dichiarazioni della Autieri in una recente intervista rilasciata al quotidiano “La Stampa”. “Grazie a questo copione ho potuto scoprire anche tante cose di me,” ha spiegato, “proprio analizzando il lato più triste della vita della principessa.”

LA PASSIONE PER IL CANTO

Cinema, teatro e televisione: la carriera di Serena Autieri è stata poliedrica negli ultimi anni, e nel salotto televisivo di Fabio Fazio ne saranno ripercorsi gli anni più importanti. “La mia passione per la musica nasce molto prima di pensare di fare l’attrice. Ho lavorato sulla mia voce fin da bambina, mi sono allenata spesso inconsapevolmente in casa dove avevo tanti parenti che amavano la musica. Verso i 14 anni sono entrata in un gruppo, poi cantavo al piano-bar. Solo dopo sono arrivati il teatro e cinema,” ha raccontato sempre a “La Stampa” la Autieri, sottolineando dunque come sia stata la musica il suo primo vero amore. Ma oltre al teatro, c’è curiosità anche nel voler sapere se ci saranno nuovi progetti in cantiere in tv, dove Serena Autieri è da anni uno dei volti più familiari del piccolo schermo.

