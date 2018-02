SING SING/ Su Iris il film con Enrico Montesano e Adriano Celentano (oggi, 4 febbraio 2018)

Sing sing, il film in onda su Iris oggi, domenica 4 febbraio 2018. Nel cast: Adriano Celentano, Enrico Montesano e Marina Suma, alla regia Sergio Corbucci. Il dettaglio della trama.

04 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Iris

NEL CAST ANCHE ADRIANO CELENTANO

Sing sing, il film in onda su Iris oggi, domenica 4 febbraio 2018 alle ore 21.00. Una commedia italiana del 1983 che è stata diretta da Sergio Corbucci (Django, Vamos a matar companeros, Il grande silenzio) ed interpretata da Adriano Celentano (Il bisbetico domato, Bingo Bongo, Innamorato pazzo), Enrico Montesano (Febbre da cavallo, Il conte Tacchia, Grandi magazzini) e Marina Suma (Sapore di mare, Le occasioni di Rosa, Infelici e contenti). Il film è suddiviso in due episodi introdotti da un prologo, come già avvenuto in diversi altri film come Culo e camicia e Qua la mano, entrambi diretti da Pasquale Festa Campanile ed entrambi interpretati da Enrico Montesano. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

SING SING, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Enrico Montesano e Adriano Celentano, nei panni di loro stessi, assistono ad una proiezione del loro ultimo film Sing Sing, ma si ritrovano delusi del risultato. Decidono così di proporre delle variazioni al regista. Edoardo Mastronardi (Enrico Montesano) è un meccanico che adora l'Inghilterra. Già adulto scopre di essere figlio di un nobile decaduto, Orfeo della Torre, e di una prostituta di origini inglesi. Quest'ultima era soprannominato dalle colleghe Regina d'Inghilterra per i suoi modi raffinati. In seguito ad un equivoco però Edoardo capisce di essere figlio della vera Regina d'Inghilterra e si precipita a Londra al colmo dell'entusiasmo per conoscere quella che crede essere la sua vera madre. Nel secondo episodio Alfredo Borghi (Adriano Celentano) è un ufficiale di polizia burbero e scostante, che riceve l'incarico di proteggere Linda (Marina Suma), un'attrice di film horror che riceve delle minacce misteriose. Ben presto Alfredo comincia a provare una forte attrazione per Linda e questo lo porta ad impegnarsi a fondo nelle indagini. Quando scopre che l'autore delle misteriose minacce è Oscaro (Rodolfo Laganà), vicino di casa di Linda, Alfredo decide di chiedere il suo aiuto per conquistare la giovane attrice.

